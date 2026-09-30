«Κοιμήσου κοριτσάκι, είναι μακρύς ο δρόμος» – Το πανό για την Ιφιγένεια έξω από τη δίκη των Τεμπών

Snapshot Συγγενείς της Ιφιγένειας Μήτσκα κρέμασαν πανό με τη φωτογραφία της έξω από τη δικαστική αίθουσα της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα.

Στο πανό αναγράφονται οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου της Ιφιγένειας μαζί με στίχους από το ποίημα «Πρωινό Άστρο» του Γιάννη Ρίτσου.

Η Ιφιγένεια βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 και έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η φωτογραφία της Ιφιγένειας και το μήνυμα του πανό υπογραμμίζουν τη διακοπή της ζωής της πριν προλάβει να μεγαλώσει, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο τραγικό γεγονός. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία, δύο ημερομηνίες και λίγοι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου ήταν αρκετοί για να κάνουν όσους βρίσκονταν το πρωί έξω από τον χώρο όπου εξελίσσεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών να σταθούν για λίγα δευτερόλεπτα.

Συγγενείς της Ιφιγένειας Μήτσκα κρέμασαν στα κάγκελα ένα μεγάλο πανό με τη φωτογραφία της. Πάνω του έχουν γραφτεί δύο ημερομηνίες:

«Γεννήθηκε 22.9.2000Δολοφονήθηκε 28.2.2023»

Ακριβώς από κάτω επέλεξαν λόγια από το «Πρωινό Άστρο» του Γιάννη Ρίτσου:

«Κοριτσάκι μου,θέλω να σου φέρω

τα φαναράκια των κρίνων

να σου φέγγουν στον ύπνο σου

Κοιμήσου κοριτσάκι

Είναι μακρύς ο δρόμος

Πρέπει να μεγαλώσεις»

Η επιλογή των συγκεκριμένων στίχων αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Το «Πρωινό Άστρο» γράφτηκε από τον Γιάννη Ρίτσο τον Σεπτέμβριο του 1955 και αφιερώθηκε στην κόρη του, Έρη. Πρόκειται για ένα ποίημα γεμάτο την τρυφερότητα ενός γονιού προς το μικρό του κορίτσι, με την εικόνα του παιδιού που έχει ακόμη μπροστά του «πολύ δρόμο» να διατρέξει.

Για την οικογένεια της Ιφιγένειας, αυτός ο δρόμος σταμάτησε τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Η νεαρή κοπέλα ταξίδευε με την επιβατική αμαξοστοιχία Intercity 62 και βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι. Σε δημοσιεύματα των ημερών μετά την τραγωδία είχε καταγραφεί ακόμη και ο αριθμός της θέσης της, Β3 – 67. Η σορός της ταυτοποιήθηκε μέσω DNA, ενώ τις πρώτες δραματικές ώρες συγγενείς και φίλοι την αναζητούσαν.

Σήμερα, περισσότερα από τρία χρόνια μετά, η φωτογραφία της βρίσκεται ξανά στη Λάρισα. Όχι μέσα σε ένα άλμπουμ ή σε ένα οικογενειακό σπίτι, αλλά στα κάγκελα έξω από μια δικαστική αίθουσα. Το πανό δεν έχει πολλά λόγια. Στο επάνω μέρος το πρόσωπο της Ιφιγένειας, στη μέση οι δύο ημερομηνίες και χαμηλότερα ο Ρίτσος.

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