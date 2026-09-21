Τέμπη: Βουρκωμένη κατέθεσε η Άλμα Λάττα, μητέρα της Κλαούντια - Λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα

Snapshot Η μητέρα της Κλαούντιας Λάττα, Άλμα, κατέθεσε φορτισμένη συναισθηματικά στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα.

Κατά την κατάθεσή της, κατηγόρησε τους κατηγορούμενους για την καταστροφή της ζωής της και της οικογένειάς της, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες.

Αναφέρθηκε σε προειδοποιητικές επιστολές υπαλλήλων της Hellenic Train προς τον πρώην υπουργό Μεταφορών και κατήγγειλε προσπάθειες συγκάλυψης μετά το δυστύχημα.

Η Άλμα Λάττα περιέγραψε ότι η κόρη της πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι και τόνισε την ανάγκη να λάμψει η αλήθεια μέσω της δικαστικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια κατέθεσαν και άλλοι συγγενείς θυμάτων, ενώ η δίκη συνεχίστηκε σε φορτισμένο κλίμα. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο κτίριο Γαιόπολις της Λάρισας.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος, οι οποίοι ζήτησαν να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι ευθύνονται για το τραγικό γεγονός και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Τραγική φιγούρα ήταν η μητέρα της Κλαούντιας Λάττα, Άλμα, η οποία αφού κατέθεσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση, λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η διαδικασία διακόπηκε και εθελοντές διασώστες έσπευσαν άμεσα για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Κατά την κατάθεσή της η Άλμα Λάττα αναφέρθηκε βουρκωμένη στην αγάπη της κόρης της για το διάβασμα και στο όνειρό της να γίνει γιατρός, ενώ παρέδωσε φωτογραφίες της στην έδρα του δικαστηρίου. Στη συνέχεια απευθύνθηκε έντονα προς τους κατηγορούμενους που βρίσκονταν στην αίθουσα, φωνάζοντας ότι «μου κατάστρεψαν τη ζωή μου, μου κατάστρεψαν την οικογένειά μου, κατάστρεψαν τα παιδιά μου».

Απευθυνόμενη στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα, τον ρώτησε αν έκανε ποτέ τίποτα ώστε να μην τρέχουν οι οδηγοί με πιο γρήγορες ταχύτητες από αυτές που επιτρέπονταν ενώ του φώναξε «κοίτα τον πόνο που έχεις προκαλέσει», με το δικαστήριο να διακόπτει για λίγα λεπτά.

Η μητέρα της Κλαούντια κατέθεσε πως το «έγκλημα είχε δύο σκέλη» και αναφέρθηκε σε όσα οδήγησαν στη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών και όσα ακολούθησαν μετά, με τις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης. Αναφέρθηκε στις προειδοποιητικές επιστολές που έστειλαν οι υπάλληλοι της Hellenic Train προς τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και ζήτησε από τη δικαστική εξουσία να κατακτήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών και να κάνει «τα πάντα για να λάμψει η αλήθεια».

Αναφέρθηκε επίσης στην στιγμή της σύγκρουσης αλλά και σε ότι ακολούθησε μετά. «Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου. Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι», είπε κλαίγοντας η Άλμα Λάττα. Κατηγόρησε ακόμη αρμόδιους φορείς και πρόσωπα ότι μετά τη σύγκρουση επιχειρήθηκε συγκάλυψη στοιχείων. «Προσπαθούσα κάθε μέρα να μάθω την αλήθεια. Σ’ αυτό το μέρος κάποιοι προσπαθούσαν να κρύψουν τα πάντα».

Στη συνέχεια κατέθεσαν η αδελφή και ο πατέρας της Κλαούντια, ενώ η δίκη συνεχίστηκε και με άλλους συγγενείς θυμάτων.

Διαβάστε επίσης