Φωτιά στη Σητεία: Εθελοντές εγκλωβίστηκαν στις φλόγες

Snapshot Τέσσερις εθελοντές της ΕΔΕΑΚ εγκλωβίστηκαν στις φλόγες στη φωτιά στη Σητεία και κατάφεραν να απομακρυνθούν με το όχημά τους την τελευταία στιγμή.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Χώνος Σητείας κινητοποίησε μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών, με 20 οχήματα και 50 άτομα να παραμένουν στο σημείο.

Ενεργοποιήθηκε το 112 για την εκκένωση των πλησιέστερων οικισμών λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της άμεσης απειλής.

Δεκαοκτώ πιστοποιημένοι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, προσπαθώντας να σταματήσουν την επέκταση της φωτιάς προς τους οικισμούς.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές και οι πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες εγκλωβίστηκαν τέσσερις εθελοντές της ΕΔΕΑΚ, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς η οποία ξέσπασε στην περιοχή Χώνος Σητείας το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, με ψυχραιμία και άμεσες ενέργειες, οι ίδιοι κατάφεραν να απομακρυνθούν, περνώντας κυριολεκτικά μέσα από τον πύρινο κλοιό με το όχημά τους.

Αναπόφευκτα, σε όλους ξύπνησαν μνήμες από το τραγικό περιστατικό του καλοκαιριού στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες: ο Μανώλης Στρατιδάκης και ο Παντελής Διαμαντάκης.

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς

Εν τω μεταξύ, όσο περνούν οι ώρες τόσο περιορίζεται αισθητά ο κίνδυνος αναζωπύρωσης και περαιτέρω πύρινης απειλής στη Σητεία.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε από χθες πολύ μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών. Ωστόσο στο σημείο παραμένουν 20 οχήματα με 50 άτομα.

Σε ανάρτηση στο Facebook η Εθελοντική Διασωστικής Ομάδας Κρήτης (ΕΔΕΑΚ) κάνει τον απολογισμό της συντονισμένης επιχείρησης στη Σητεία, με ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό εγκλωβισμού των τεσσάρων ατόμων.

Όπως επισημαίνεται, «λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της άμεσης απειλής για τους κατοίκους, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα για την εκκένωση των παραπάνω οικισμών.

Στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 18 πιστοποιημένοι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ, οι οποίοι επιχείρησαν σε συνεργασία με τις ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ βρέθηκαν στο μέτωπο όταν η φωτιά είχε ήδη φτάσει πάνω από το Καρύδι, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της προς τον οικισμό και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής. Επίσης στο σημείο υπήρχε ομάδα των Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού Σητείας.

Ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες ήταν οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Τέσσερα μέλη της ΕΔΕΑΚ, κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το μέτωπο, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες.

Με ψυχραιμία και άμεσες ενέργειες κατάφεραν να απομακρυνθούν, περνώντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες με το όχημά τους την τελευταία στιγμή, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές κατά την επιχειρησιακή τους δράση».

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