Ισπανία: Σε δίκη η σύζυγος του πρωθυπουργού Σάντσεθ για υπεξαίρεση

Ο δικαστής υποστηρίζει ότι η Μπεγκόνα Γκόμεζ εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ισπανία: Σε δίκη η σύζυγος του πρωθυπουργού Σάντσεθ για υπεξαίρεση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού, Μπεγκόνα Γκόμεζ, παραπέμπεται σε δίκη για υπεξαίρεση και άσκηση αθέμιτης επιρροής, μαζί με τη σύμβουλό της Κριστίνα Αλβάρεζ.
  • Ο δικαστής θεωρεί ότι η Γκόμεζ εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για προσωπικά οφέλη, συνδέοντας την υπόθεση με τη δημιουργία έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense και τη χρήση δημοσίων πόρων.
  • Η δίκη προκλήθηκε μετά από ακύρωση προηγούμενης απόφασης και επανέναρξη της διαδικασίας σύμφωνα με νέο νομικό πλαίσιο.
  • Ο δικαστής διέταξε έρευνα για την οικονομική ικανότητα της Γκόμεζ, ζητώντας φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.
  • Η κατηγορούσα αρχή ζητά 13 χρόνια κάθειρξη για τη Γκόμεζ και έξι χρόνια για την Άλβαρεζ, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι υπερβολικές.
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Σε δίκη με ενόρκους παραπέμπεται με δικαστική απόφαση, η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Στάντσεθ κατηγορούμενη για υπεξαίρεση και άσκηση αθέμιτης επιρροής, ενώ διώκεται ποινικά ως συνεργός της, και η σύμβουλός της Κριστίνα Αλβάρεζ.

Η απόφαση έρχεται μετά την έγκριση από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Μαδρίτης, τον Ιούλιο, να δικαστούν και οι δύο για τα εν λόγω αδικήματα και τον περιορισμό της διαδικασίας, αφού αποκλείστηκαν άλλες κατηγορίες.

Η απόφαση του δικαστή, η τελευταία πριν από την συνταξιοδότησή του στο τέλος του μήνα, που αριθμεί 67 σελίδες, ολοκληρώνει τη διαδικασία που είχε μείνει σε εκκρεμότητα, αφού το Εφετείο της Μαδρίτης ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση για την έναρξη της δίκης που είχε εκδώσει ο ανακριτής τον Ιούνιο και διέταξε την επαναφορά της διαδικασίας, ώστε τα μέρη να συντάξουν εκ νέου τα υπομνήματά τους για την κατηγορία και την υπεράσπιση, σύμφωνα με το νέο διαδικαστικό πλαίσιο.

Ο δικαστής θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί η Γκόμεζ. Αφενός, συνδέει την υποτιθέμενη άσκηση επιρροής με τη δημιουργία της έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense, καθώς και με τις ενέργειές της υπέρ του επιχειρηματία Χουάν Κάρλος Μπαραμπές. Από την άλλη, συνδέει την υποτιθέμενη κατάχρηση δημοσίων πόρων με το λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της έδρας και με την υποτιθέμενη χρήση του για ιδιωτικούς σκοπούς από την Κριστίνα Άλβαρες, η οποία υπηρετούσε στη Μονκλόα.

Το δικαστήριο απέκλεισε από τη διαδικασία με ενόρκους τον επιχειρηματία, η υπόθεση του οποίου διερευνάται σε σχέση με τη νομιμότητα των δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν στην εταιρεία του.

Ο δικαστής Πεϊνάδο υποστηρίζει ότι η Μπεγκόνα Γκόμεζ εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να αποκομίσει ορισμένα οφέλη τα οποία, σύμφωνα με τη θέση της, δεν θα μπορούσε να επιτύχει με άλλο τρόπο.

Η απόφαση που εκδόθηκε αυτή τη Δευτέρα έρχεται μετά την προκαταρκτική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου τα μέρη διατύπωσαν τα τελευταία τους επιχειρήματα.

Επίσης, ο δικαστής διέταξει τη διερεύνηση της «οικονομικής ικανότητας» της Γκόμεζ, ενόψει των πιθανών οικονομικών υποχρεώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλει επίσημη επιστολή στην Κρατική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης, ζητώντας την αποστολή των πέντε τελευταίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της. Η υπεράσπιση της συζύγου του πρωθυπουργού ισχυρίζεται ότι το κατηγορητήριο υπερβαίνει τα όρια που ορίζει ο νόμος.

Εν όψει της δίκης, η κατηγορούσα αρχή με επικεφαλής την οργάνωση HazteOír ζητά 13 χρόνια κάθειρξη για την Γκόμεζ και έξι χρόνια για την Άλβαρεζ.

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