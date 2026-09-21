Snapshot Η κυκλοφορία των συρμών συνεχίζεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν το κλείσιμο των τριών σταθμών έχουν συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να τηρηθούν από τους επιβάτες.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο ξεκινούν από το Σύνταγμα και οι συρμοί από το Αεροδρόμιο τερματίζουν στο Σύνταγμα, με δρομολόγια στις 22:02, 22:38 και 23:14. Snapshot powered by AI

Νωρίτερα θα ολοκληρώνεται η λειτουργία τριών σταθμών της Γραμμής 3 του Μετρό από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».

Οι τεχνικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι να κλείνουν καθημερινά από τις 21:40.

Κατά το διάστημα των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα συνεχίζεται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20

Αιγάλεω - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34

Ελαιώνας - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36

Κεραμεικός - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39

Μοναστηράκι - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41

Προς Δημοτικό Θέατρο:

Δουκίσσης Πλακεντίας - Δημοτικό Θέατρο: 21:30

Σύνταγμα - Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Μοναστηράκι - Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός - Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας - Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Τροποποιήσεις ισχύουν και στα δρομολόγια της Γραμμής 3 που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με το Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των εργασιών αναχωρούν ως εξής:

Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06

Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από το Σύνταγμα, ενώ όσοι έρχονται από το Αεροδρόμιο θα ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους στον ίδιο σταθμό.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στις εξής ώρες:

Σύνταγμα - Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14