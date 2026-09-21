Μετρό Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί - Οι τελευταίες αναχωρήσεις
Από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι στη Γραμμή 3 του Μετρό κλείνουν καθημερινά από τις 21:40 λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών
Snapshot
- Η κυκλοφορία των συρμών συνεχίζεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν το κλείσιμο των τριών σταθμών έχουν συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να τηρηθούν από τους επιβάτες.
- Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο ξεκινούν από το Σύνταγμα και οι συρμοί από το Αεροδρόμιο τερματίζουν στο Σύνταγμα, με δρομολόγια στις 22:02, 22:38 και 23:14.
Νωρίτερα θα ολοκληρώνεται η λειτουργία τριών σταθμών της Γραμμής 3 του Μετρό από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».
Οι τεχνικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι να κλείνουν καθημερινά από τις 21:40.
Κατά το διάστημα των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα συνεχίζεται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο
Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:
Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:
Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20
Αιγάλεω - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34
Ελαιώνας - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36
Κεραμεικός - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39
Μοναστηράκι - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41
Προς Δημοτικό Θέατρο:
Δουκίσσης Πλακεντίας - Δημοτικό Θέατρο: 21:30
Σύνταγμα - Δημοτικό Θέατρο: 21:49
Μοναστηράκι - Δημοτικό Θέατρο: 21:51
Κεραμεικός - Δημοτικό Θέατρο: 21:53
Ελαιώνας - Δημοτικό Θέατρο: 21:56
Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο
Τροποποιήσεις ισχύουν και στα δρομολόγια της Γραμμής 3 που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με το Αεροδρόμιο.
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των εργασιών αναχωρούν ως εξής:
Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06
Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10
Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από το Σύνταγμα, ενώ όσοι έρχονται από το Αεροδρόμιο θα ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους στον ίδιο σταθμό.
Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στις εξής ώρες:
Σύνταγμα - Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14