Μετρό Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί - Οι τελευταίες αναχωρήσεις

Από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι στη Γραμμή 3 του Μετρό κλείνουν καθημερινά από τις 21:40 λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Μετρό Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί - Οι τελευταίες αναχωρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυκλοφορία των συρμών συνεχίζεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια των εργασιών.
  • Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν το κλείσιμο των τριών σταθμών έχουν συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να τηρηθούν από τους επιβάτες.
  • Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο ξεκινούν από το Σύνταγμα και οι συρμοί από το Αεροδρόμιο τερματίζουν στο Σύνταγμα, με δρομολόγια στις 22:02, 22:38 και 23:14.
Snapshot powered by AI

Νωρίτερα θα ολοκληρώνεται η λειτουργία τριών σταθμών της Γραμμής 3 του Μετρό από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».

Οι τεχνικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι να κλείνουν καθημερινά από τις 21:40.

Κατά το διάστημα των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα συνεχίζεται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20

Αιγάλεω - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34

Ελαιώνας - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36

Κεραμεικός - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39

Μοναστηράκι - Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41

Προς Δημοτικό Θέατρο:

Δουκίσσης Πλακεντίας - Δημοτικό Θέατρο: 21:30

Σύνταγμα - Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Μοναστηράκι - Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός - Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας - Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Τροποποιήσεις ισχύουν και στα δρομολόγια της Γραμμής 3 που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με το Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των εργασιών αναχωρούν ως εξής:

Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06

Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από το Σύνταγμα, ενώ όσοι έρχονται από το Αεροδρόμιο θα ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους στον ίδιο σταθμό.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στις εξής ώρες:

Σύνταγμα - Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: CNN, MS NOW και Politico προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για την απαγόρευση εισόδου στον Λευκό Οίκο

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Κύθνος: Έσπασε το κατάρτι ιστιοφόρου – Ακυβέρνητο σκάφος με 7 επιβαίνοντες

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Όταν η Αττική προοδεύει, προοδεύει και η χώρα» - Το μήνυμα από το Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων

14:56ΥΓΕΙΑ

Και οι άνδρες μπορούν να εμφανίσουν ουρολοιμώξεις — Πώς να καταλάβετε αν έχετε μία

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Φυλούσαν κρυμμένα τα ναρκωτικά σε φοίνικα σχολείου – Χειροπέδες σε 20χρονο και 23χρονο

14:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ντέιβιντ Λιντς, μου λείπεις» - Η αφιέρωση της Ναόμι Γουότς μετά το τιμητικό βραβείο

14:32WHAT THE FACT

6χρονη έσπασε δύο φορές σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ στο Rubik’s Cube - Δείτε πώς τον έλυσε σε 4,27' δευτερόλεπτα

14:27LIFESTYLE

Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική - Είχαν κάνει σπίτι «καβάτζα»

14:14ANNOUNCEMENTS

Από τον τρύγο στο ποτήρι: Η διαδρομή του Μοσχάτου μέχρι να γίνει Δεκαράκι

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του GFS για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει»

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Δώρα ζωής από το «Παπανικολάου» σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ιταλία

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Δεκαπέντε χρόνια μετά το τσουνάμι, συνεχίζει να ψάχνει για τη γυναίκα του

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην ΒΙΠΕ - Τι καταγγέλλει το συνδικάτο Οικοδόμων

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί - Οι τελευταίες αναχωρήσεις

13:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

13:49LIFESTYLE

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Η Σίντι Κρόφορντ μιλούσε για «άδεια φωλιά», δέκα ημέρες πριν τον θάνατο του γιου της

13:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την Γάκα - Πώς γνωρίστηκε με τον τραγουδιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

13:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την Γάκα - Πώς γνωρίστηκε με τον τραγουδιστή

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Σκανδιναβίας ρίχνει έως και 10 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά

07:30LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση του γιου της Σίντι Κρόφορντ πριν πεθάνει

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ- Έρχονται βροχές και καταιγίδες

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν πάντα στο ανάμεσα»

13:49LIFESTYLE

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Η Σίντι Κρόφορντ μιλούσε για «άδεια φωλιά», δέκα ημέρες πριν τον θάνατο του γιου της

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη - σύζυγος 82χρονου: «Πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ» - Τι λένε οι υπόλοιποι αυτόπτες μάρτυρες

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Πέθανε ο 72χρονος που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλενε

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: «Μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες, είμαι κι εγώ τραυματισμένος, ελάτε να με βρείτε» - Το θέατρο του 27χρονου που δολοφόνησε την Πηνελόπη και η ομολογία του

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του GFS για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί - Οι τελευταίες αναχωρήσεις

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Στη Ριτσώνα το ύστατο χαίρε - Η τελευταία επιθυμία της

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

12:10LIFESTYLE

Συντετριμμένη η Μαρία Μαζωνάκη: «Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ, ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο»

10:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η πρώτη μάχη της μυθοπλασίας - «Δύο μαύρα πουκάμισα» ή «Μπλε ώρες»;

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Δεκαπέντε χρόνια μετά το τσουνάμι, συνεχίζει να ψάχνει για τη γυναίκα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ