Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην ΒΙΠΕ - Τι καταγγέλλει το συνδικάτο Οικοδόμων

Snapshot Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου σημειώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε εργστάσιο παραγωγής σκυροδέματος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου και παραμένει με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων καταγγέλλει ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ζητά άμεσο έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ.

Το συνδικάτο απαιτεί τη θεσμοθέτηση της σύμβασης των οικοδόμων ως νόμου και τη σύσταση μικτής επιτροπής ελέγχου μέτρων ασφάλειας.

Τονίζει την εντατικοποίηση της εργασίας στον κλάδο των κατασκευών και καλεί για πλήρη διαλεύκανση του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (19/9) στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας όπου ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με σοβαρά τραύματα όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Από το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση:

«Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας, καταγγέλλει τον πολύ σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου μας, στο εργοτάξιο της εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ στη ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, όπου και εργάζεται..!

Χθες, κατά τη διάρκεια πιθανά εργασιών συντήρησης στα μηχανήματα, ο συνάδελφος τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στον νοσοκομείο του Ρίου, όπου και παραμένει με σοβαρά τραύματα.

Επανέρχονται με οδυνηρό τρόπο τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που οδήγησαν και στη μεγαλειώδη απεργία της ΒΙΠΕ, όπου συμμετείχε δυναμικά και το Συνδικάτο Οικοδόμων στις 24 Ιουνίου.

Το συνδικάτο μας από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλάι του συναδέλφου στο νοσοκομείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και τον ΕΦΚΑ να ελέγξουν άμεσα το περιστατικό και τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού του συναδέλφου και να επιβάλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Να μας απαντήσουν:

Τι δουλειά είχε ο συνάδελφος να εργάζεται ημέρα Σάββατο..;

Αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας..;

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με την ανάπτυξη που έχει η οικοδομή και γενικότερα ο κλάδος των κατασκευών, οι συνάδελφοι στις πρέσες και στις βαρέλες δουλεύουν 12ωρα, έξι και εφτά μέρες την εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και το κράτος.

Αυτή είναι η ανάπτυξη που ονειρεύεται η εργοδοσία και οι κυβερνήσεις, από τη μία να χτίζονται πανάκριβα σπίτια και δρόμοι και από την άλλη οι εργαζόμενοι που τα φτιάχνουν να σακατεύονται από την εντατικοποίηση, τα εξαντλητικά ωράρια και την ακρίβεια που μας τσακίζει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Η σύμβαση των οικοδόμων να γίνει νόμος, καθολικά υποχρεωτική. Να συσταθεί επιτέλους η μικτή επιτροπή ελέγχου για τα μέτρα ασφάλειας που έχει κολλήσει στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας. Να διαλευκανθεί πλήρως το περιστατικό με το συνάδελφο.

Ευχόμαστε στο συνάδελφο και την οικογένειά του ταχεία ανάρρωση».

Με πληροφορίες από tempo24.news

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