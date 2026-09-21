Δώρα ζωής από το «Παπανικολάου» σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ιταλία

Snapshot Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι δωρε οργάνων και κερατοειδών από τέσσερις δότες/δότριες στο νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης, Αθήνας και στην Ιταλία, με συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Συνεργάστηκαν πολλαπλές ιατρικές και εργαστηριακές μονάδες, καθώς και το ΕΚΑΒ, για την επιτυχή ολοκλήρωση των δωρεών.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε τις οικογένειες των δοτών και το ιατρικό προσωπικό για την ανιδιοτελή προσφορά και αλληλεγγύη.

Το νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην προώθηση της δωρεάς οργάνων ως ύψιστη πράξη προσφοράς. Snapshot powered by AI

Δώρα ζωής δέχτηκαν, χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από τέσσερις δότες/δότριες συνανθρώποι μας που είχαν ανάγκη.

Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά σήμερα τα ξημερώματα από την Α και Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του γενικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι δωρεές ολοκληρώθηκαν κατόπιν ανιδιοτελούς και γενναίας απόφασης των οικογενειών και αφορούν:

50χρονη γυναίκα , η οποία νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με δωρεά καρδιάς, νεφρών, ήπατος και κερατοειδών από τις εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς Πνευμόνων - Πολυκλινική Μπάρι Ιταλίας, της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Καρδιολογικού τμήματος, του Πνευμονολογικού Τμήματος ΕΣΥ, του Αιμοδυναμικού, Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι Ιταλίας , στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, και στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

, από τις εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς Πνευμόνων - Πολυκλινική Μπάρι Ιταλίας, της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Καρδιολογικού τμήματος, του Πνευμονολογικού Τμήματος ΕΣΥ, του Αιμοδυναμικού, Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι Ιταλίας στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, και στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. 71 ετών γυναίκα νοσηλευόμενη στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με δωρεά κερατοειδών από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Α Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Α Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. 65 ετών γυναίκα νοσηλευόμενη στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με δωρεά κερατοειδών από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. 62 ετών άνδρας νοσηλευόμενος στην Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με δωρεά ήπατος, νεφρών, κερατοειδών από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Α΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Καρδιολογικού τμήματος, του Πνευμονολογικού Τμήματος ΕΣΥ, του Αιμοδυναμικού, Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στο ΓΝΑ «ΛαΪκό» και στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τις οικογένειες των δοτών και των δοτριών για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» καταλήγει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από voria.gr

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