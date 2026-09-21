Σίντι Κρόφορντ: Η συγκινητική συνέντευξη 10 ημέρες πριν τον θάνατο του γιου της

Snapshot Η Σίντι Κρόφορντ δήλωσε ότι τα παιδιά της δεν ζούσαν πλέον στο οικογενειακό σπίτι, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα «άδειου σπιτιού».

Η αλλαγή αυτή επηρέασε τον γάμο της με τον Ράντε Γκέρμπερ, οδηγώντας τους στο να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους και τις μελλοντικές τους επιλογές.

Η Κρόφορντ τόνισε τις προκλήσεις της γονεϊκότητας ενήλικων παιδιών και την ανάγκη να αποδεχτεί να κάνει «λίγο πίσω».

Εκφράζει την επιθυμία να γίνει γιαγιά, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά της δεν βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη φάση της ζωής τους.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του μοναχογιού της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε ηλικία 27 ετών. Snapshot powered by AI

Η Σίντι Κρόφορντ είχε μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι τα παιδιά της δεν ζούσαν πλέον στο οικογενειακό σπίτι, σε μια ειλικρινή συνέντευξη που δημοσιεύτηκε δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του μοναχογιού της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε ηλικία 27 ετών.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό PORTER του fashion site Net-a-Porter, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, το διάσημο μοντέλο μίλησε για τις προκλήσεις του να είσαι γονιός ενήλικων παιδιών, αλλά και για το πώς η νέα πραγματικότητα του «άδειου σπιτιού» επηρέασε τον γάμο της με τον 64χρονο επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ.

«Όταν τα παιδιά σου ενηλικιώνονται, ξαφνικά λες: "Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνω λίγο πίσω". Μπορεί να μην είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έκανα εγώ κάποια πράγματα, αλλά έτσι είναι», δήλωσε στο PORTER.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ/ AP

«Όταν παντρεύεσαι, συζητάς για το τι οικογένεια θέλεις να κάνεις ή για το πού θα ζήσετε. Κανείς, όμως, δεν μιλά ποτέ για το πώς είναι αυτή η φάση, όταν το σπίτι αδειάζει από τα παιδιά, γιατί μοιάζει τόσο μακρινή που δεν μπορείς καν να τη φανταστείς», συνέχισε.

«Είναι, όμως, μια ευκαιρία για εμάς να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας».

«Τι θέλουμε να κάνουμε; Θέλουμε να ταξιδέψουμε; Δεν θέλουμε;», πρόσθεσε η πρωταγωνίστρια του *Fair Game*, αναφερόμενη στα ερωτήματα που είχαν αρχίσει να απασχολούν την ίδια και τον Ράντε. «Δεν έχουμε βρει ακόμη τις απαντήσεις, αλλά κάνουμε τις ερωτήσεις και είναι όμορφο να προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε μαζί».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ και την αδελφή του Κάια Γκέρμπερ / AP

Η Κρόφορντ, η οποία έχει αναφέρει ότι η δική της μητέρα επηρέασε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τα παιδιά της, εξέφρασε στη συνέντευξη και την επιθυμία της να δει κάποια στιγμή τα παιδιά της να αποκτούν δικά τους παιδιά.

«Ένα πράγμα που πραγματικά ανυπομονώ να ζήσω είναι να γίνω γιαγιά», είπε. «Είμαι σε μια ηλικία όπου πολλοί φίλοι μου αρχίζουν να αποκτούν εγγόνια και, παρότι δεν νομίζω ότι κάποιο από τα δύο παιδιά μου βρίσκεται κοντά σε αυτό το στάδιο, ελπίζω να έχω την ευκαιρία να το ζήσω, γιατί φαίνεται πραγματικά πολύ όμορφο».

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