Σπαραγμός για τον γιο της Σίντι Κρόφορντ: Πάρις Χίλτον και Μπρούκλιν Μπέκαμ αποχαιρετούν τον Πρίσλεϊ

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ, πέθανε σε ηλικία 27 ετών μετά από πολυετή μάχη με τις ουσίες και την ψυχική υγεία.

Ο θάνατός του έγινε γνωστός την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, η Πάρις Χίλτον και ο Μπρόντι Τζένερ ήταν από τους πρώτους που δημόσια αποχαιρέτησαν τον Πρίσλεϊ μέσω social media.

Η Πάρις Χίλτον εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τόνισε την ευγένεια και αυθεντικότητα του Πρίσλεϊ, ενώ ανέφερε ότι θα κρατήσει ζωντανές τις κοινές τους αναμνήσεις.

Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει δημόσια για τη θεραπεία του με ιμπογαΐνη τον Μάρτιο, ενώ οι δυσκολίες του με την ψυχική υγεία ήταν γνωστές. Snapshot powered by AI

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Πάρις Χίλτον ήταν ανάμεσα στους πρώτους celebrities που αποχαιρέτησαν δημόσια τον φίλο τους Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μετά τον τραγικό θάνατό του σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες την Κυριακή (20/9), έπειτα από πολυετή μάχη με τις ουσίες, τις κρίσεις πανικού και την ψυχική του υγεία.

Τα social media γέμισαν με μηνύματα φίλων και γνωστών του, ανάμεσά τους ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, η Πάρις Χίλτον και ο Μπρόντι Τζένερ.

Ο Μπρούκλιν δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Είμαι συντετριμμένος. Πρίσλεϊ, ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος και θα μας λείψεις πάρα πολύ. Σε αγαπάμε».

Η Πάρις Χίλτον είχε σχολιάσει την τελευταία ανάρτηση του Πρίσλεϊ στο Instagram λίγες ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατός του, ενώ αργότερα δημοσίευσε ένα story με κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας:

«Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια… Πρίσλεϊ, ήσουν μια τόσο όμορφη ψυχή. Τόσο γλυκός, ευαίσθητος, καλός και αυθεντικός. Νοιαζόμουν πάρα πολύ για σένα και θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα κρατήσει για πάντα τις αναμνήσεις που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, «τα γέλια, τις συζητήσεις και απλώς το να είμαστε μαζί». Και συνέχισε: «Είχες τόσο ευγενική καρδιά και υπήρχε κάτι τόσο ξεχωριστό πάνω σου, που μπορούσε να το νιώσει όποιος είχε την τύχη να σε γνωρίσει. Ελπίζω να ήξερες πόσο βαθιά αγαπητός ήσουν και πόσοι άνθρωποι νοιάζονταν για σένα. Η καρδιά μου είναι με ολόκληρη την οικογένειά σου σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Θα σε αγαπώ για πάντα. Θα μας λείψεις τόσο πολύ».

Μόλις λίγες ώρες πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του, η Πάρις είχε σχολιάσει την τελευταία του ανάρτηση, στην οποία ο Πρίσλεϊ πόζαρε φορώντας ρούχα του brand Vuori.

«Σ’ αγαπώ, αδελφέ», είχε γράψει, συνοδεύοντας το μήνυμά της με emoji καρδιάς.

Ο Μπρόντι Τζένερ, γνωστός από το The Hills, σχολίασε επίσης την τελευταία ανάρτηση του Πρίσλεϊ, δημοσιεύοντας ένα περιστέρι και μια ραγισμένη καρδιά μαζί με τη φράση: «Σ’ αγαπώ, αδελφέ».

Πολλοί ακόμη έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητήρια στην οικογένειά του, με έναν θαυμαστή να γράφει: «Θεέ μου, Πρίσλεϊ. Δεν υπάρχουν λόγια, ήσουν μια τόσο καλή ψυχή. Αναπαύσου εν ειρήνη, στέλνω τόση αγάπη».

Ο Πρίσλεϊ δεν είχε δημοσιεύσει κάτι νέο στο βασικό του feed από την ανάρτηση που είχε κάνει τον περασμένο μήνα. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία ήταν γνωστές, ενώ τον Μάρτιο είχε μιλήσει δημόσια για θεραπεία με ιμπογαΐνη στην οποία υποβλήθηκε στο Μεξικό.

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