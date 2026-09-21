Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Νεκρός 42χρονος στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη

Ο 42χρονος ήταν πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Νεκρός 42χρονος στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 42χρονος στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη πέθανε αιφνιδίως τα ξημερώματα της Κυριακής από ξαφνικό πόνο στο στήθος, παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.
  • Δεν υπήρχαν γνωστά προβλήματα υγείας στον άτυχο άνδρα, που ήταν πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών και σύζυγος.
  • Υπηρέτησε στην 1η Διμοιρία Ηλεκτρονικής Επιτήρησης και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του.
  • Η μονάδα του κήρυξε τριήμερο πένθος και αναβλήθηκαν προγραμματισμένες δραστηριότητες αθλητικού συλλόγου όπου είχε αγωνιστεί.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στην Αλεξανδρούπολη.
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Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις και την τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος ενός 42χρονου στρατιωτικού.

Ο 42χρονος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9). Όπως αναφέρει το e-evros.gr, ο άνδρας περίπου στις δύο τα ξημερώματα ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Η σύζυγός του ενημέρωσε το ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 42χρονος άφησε λίγη ώρα αργότερα την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο 42χρονος Δημήτρης Ασταλάκης ήταν Επαγγελματίας Οπλίτης, με βαθμό Επιλοχία και ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του. Υπηρέτησε για χρόνια στην 1η Διμοιρία Ηλεκτρονικής Επιτήρησης, όπου συνδέθηκε με τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στα χρόνια της υπηρεσίας του.

Η μονάδα του έχει κηρύξει τριήμερο πένθος στη μνήμη του, σε ένδειξη τιμής και σεβασμού στον 42χρονο εκλιπόντα ο οποίος άφησε πίσω του δύο ανήλικα κορίτσια και τη σύζυγό του.

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Ο 42χρονος Δημήτρης Ασταλάκης

Πένθος επικρατεί και στην Νίκη Απαλού που ανακοίνωσε την αναβολή του προγραμματισμένου Αγιασμού του Συλλόγου καθώς και όλων των προπονήσεων των τμημάτων του λόγω του πένθους για την απώλεια του 42χρονου ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε και τίμησε τη φανέλα της.

Την Τρίτη η κηδεία του

Η κηδεία του 42χρονου θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης (22/9), στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αλεξανδρούπολης.

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