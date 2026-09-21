Ιωάννινα: Αναζητείται οδηγός ΙΧ που παρέσυρε 12χρονο πάνω σε ποδήλατο και τον εγκατέλειψε
Στα Ιωάννινα, οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και εγκατέλειψε το σημείο
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- Το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση των οδών Ανεξαρτησίας και Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης.
- Ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά από το περιστατικό.
- Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος και αναζητούν στοιχεία για τον οδηγό και το όχημα.
Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε 12χρονο που έκανε ποδήλατο και εγκατέλειψε το σημείο αναζητούν οι αρμόδιες αρχές στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ανεξαρτησίας και Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης.
Ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και αναζητούνται στοιχεία για την ταυτοποίηση του οχήματος και του οδηγού.
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