Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη μετά από παράσυρση στο Μεταγκίτσι

Ο 52χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη μετά από παράσυρση στο Μεταγκίτσι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νεκρή 90χρονη μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής το πρωί της Κυριακής 20/9.
  • Η ηλικιωμένη κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του οικισμού όταν παρασύρθηκε υπό άγνωστες συνθήκες.
  • Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου υπέκυψε στα τραύματά της.
  • Ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης από την Αστυνομία Σιθωνίας.
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Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα 90χρονη σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής (20/9), στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής.

Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε την άτυχη ηλικιωμένη, υπό συνθήκες που διερευνώνται, καθώς αυτή κινείτο σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του δήμου Σιθωνίας.

Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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