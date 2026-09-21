Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη μετά από παράσυρση στο Μεταγκίτσι
Ο 52χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης
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- Νεκρή 90χρονη μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής το πρωί της Κυριακής 20/9.
- Η ηλικιωμένη κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του οικισμού όταν παρασύρθηκε υπό άγνωστες συνθήκες.
- Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου υπέκυψε στα τραύματά της.
- Ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης από την Αστυνομία Σιθωνίας.
Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα 90χρονη σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής (20/9), στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής.
Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε την άτυχη ηλικιωμένη, υπό συνθήκες που διερευνώνται, καθώς αυτή κινείτο σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του δήμου Σιθωνίας.
Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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