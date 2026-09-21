Μπετονιέρα- μπαρ σε γάμο στο Ηράκλειο: Η πρωτότυπη ιδέα που έγινε viral

Οι καλεσμένοι περίμεναν στη σειρά για να γεμίσουν τα ποτά τους

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μπετονιέρα- μπαρ σε γάμο στο Ηράκλειο: Η πρωτότυπη ιδέα που έγινε viral
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε γάμο στο Ηράκλειο, μια μπετονιέρα χρησιμοποιήθηκε ως μπαρ για να τοποθετηθούν τα ποτά.
  • Η μπετονιέρα τοποθετήθηκε στον χώρο της δεξίωσης και γέμισε γρήγορα με αλκοόλ.
  • Οι καλεσμένοι περίμεναν στη σειρά γύρω από την μπετονιέρα για να γεμίσουν τα ποτήρια τους.
  • Η πρωτότυπη αυτή ιδέα έγινε viral μέσω βίντεο στα social media.
Snapshot powered by AI

Viral έγινε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια γάμου στο Ηράκλειο Κρήτης που μία μπετονιέρα μετατράπηκε σε μπαρ!

Οι διοργανωτές του γάμου, χρησιμοποιώντας φαντασία ξέφυγαν από συνηθισμένα καθώς όπως θα δείτε στα βίντεο που ακολουθούν αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ως μπαρ μία…. μπετονιέρα.

Η μπετονιέρα στήθηκε στον χώρο της δεξίωσης και μέσα σε λίγα λεπτά γέμισε με αλκοόλ με τους καλεσμένους του γάμου να σπεύδουν γύρω από αυτή προκειμένου να γεμίσουν τα ποτήρια τους με ποτό με έναν τρόπο που σίγουρα δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν!

Με πληροφορίες από flashnews.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10LIFESTYLE

Συνεντριμμένη η Μαρία Μαζωνάκη: «Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ, ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο»

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία το νέο OpenGov.gr– Νέες δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ- Έρχονται βροχές και καταιγίδες

12:00ANNOUNCEMENTS

Amphibian: Ένα μοναδικό παγκοσμίως project

11:58ΦΑΡΜΑΚΟ

«Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή» - Ολοκληρώθηκε το 13ο Συνέδριο ΣΥΦΑΚ

11:53ANNOUNCEMENTS

Πρώτες Φωτογραφίες από το «Dogville» σε σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκ διαμέτρου αντίθετες αναγνώσεις από ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ για τις γερμανικές εκλογές

11:45LIFESTYLE

Σακίρα: «Βλέπουμε το πρόσωπο με το οποίο έφυγες και το πρόσωπο με το οποίο επέστρεψες» - Το έμμεσο σχόλιο για τον Πικέ μετά την επιστροφή της στην Ισπανία

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Νεκρός 42χρονος στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη

11:36LIFESTYLE

Akylas για την αγάπη των θαυμαστών: «Μία κυρία μου έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Συμμαχία Ελλήνων: Το νέο κόμμα Κασιδιάρη - Τι είπε για την υποψηφιότητά του στις εκλογές

11:28LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πώς υποδέχτηκε το κοινό στην πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

11:26ΥΓΕΙΑ

Θάνατος 15χρονου στη Λάρισα: Γιατί καθυστέρησε η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ - Το χρονικό

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα Πολάκη για «κβαντική ιατρική»: «Είναι π...ρια μάντολες»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ

11:13LIFESTYLE

Σπαραγμός για τον γιο της Σίντι Κρόφορντ: Πάρις Χίλτον και Μπρούκλιν Μπέκαμ αποχαιρετούν τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ - «Μία ευαίσθητη ψυχή»

11:10ΕΥ ΖΗΝ

Mimamoru: Η ιαπωνική προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών που έχει γίνει viral

11:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στο τελωνείο Ευζώνων 46χρονος Σκοπιανός για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης

10:54ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων Σωτήρης Μπαρμπαρόσος απέστειλαν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά με καρκίνο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπετονιέρα- μπαρ σε γάμο στο Ηράκλειο: Η πρωτότυπη ιδέα που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη - σύζυγος 82χρονου: «Πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ» - Τι λένε οι υπόλοιποι αυτόπτες μάρτυρες

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Συμμαχία Ελλήνων: Το νέο κόμμα Κασιδιάρη - Τι είπε για την υποψηφιότητά του στις εκλογές

07:30LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση του γιου της Σίντι Κρόφορντ πριν πεθάνει

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

10:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η πρώτη μάχη της μυθοπλασίας - «Δύο μαύρα πουκάμισα» ή «Μπλε ώρες»;

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Σκανδιναβίας ρίχνει έως και 10 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Από ελαιοχρωματιστής.... υπνοθεραπευτής στο Κολωνάκι - Η σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας: «Βρήκαν το παιδί πεσμένο μπρούμυτα – Ήταν υγιές…»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα Πολάκη για «κβαντική ιατρική»: «Είναι π...ρια μάντολες»

02:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ

07:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έπαιζε θέατρο και σκηνοθέτησε ληστεία ο δολοφόνος της 25χρονης - Κρυβόταν πίσω από θάμνους κι έκανε μόνος του τις αμυχές - Εντοπίστηκε το μαχαίρι της δολοφονίας

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Πλοίο 229 μέτρων συγκρούεται με αλιευτικό στην ανοιχτή θάλασσα

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας σε λίγες ώρες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει»

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Νεκρός 42χρονος στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη

11:45LIFESTYLE

Σακίρα: «Βλέπουμε το πρόσωπο με το οποίο έφυγες και το πρόσωπο με το οποίο επέστρεψες» - Το έμμεσο σχόλιο για τον Πικέ μετά την επιστροφή της στην Ισπανία

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στο Περού σε λαϊκή αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ