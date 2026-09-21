Μπετονιέρα- μπαρ σε γάμο στο Ηράκλειο: Η πρωτότυπη ιδέα που έγινε viral

Snapshot Σε γάμο στο Ηράκλειο, μια μπετονιέρα χρησιμοποιήθηκε ως μπαρ για να τοποθετηθούν τα ποτά.

Η μπετονιέρα τοποθετήθηκε στον χώρο της δεξίωσης και γέμισε γρήγορα με αλκοόλ.

Οι καλεσμένοι περίμεναν στη σειρά γύρω από την μπετονιέρα για να γεμίσουν τα ποτήρια τους.

Η πρωτότυπη αυτή ιδέα έγινε viral μέσω βίντεο στα social media. Snapshot powered by AI

Viral έγινε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια γάμου στο Ηράκλειο Κρήτης που μία μπετονιέρα μετατράπηκε σε μπαρ!

Οι διοργανωτές του γάμου, χρησιμοποιώντας φαντασία ξέφυγαν από συνηθισμένα καθώς όπως θα δείτε στα βίντεο που ακολουθούν αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ως μπαρ μία…. μπετονιέρα.

Η μπετονιέρα στήθηκε στον χώρο της δεξίωσης και μέσα σε λίγα λεπτά γέμισε με αλκοόλ με τους καλεσμένους του γάμου να σπεύδουν γύρω από αυτή προκειμένου να γεμίσουν τα ποτήρια τους με ποτό με έναν τρόπο που σίγουρα δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν!

Με πληροφορίες από flashnews.gr

Διαβάστε επίσης