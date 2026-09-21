Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση

Μίλτος Τσεκούρας

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη η 21χρονη ΑμεΑ για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση σχετικά με τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ Βουλιαγμένης.
  • Το επεισόδιο ξεκίνησε από λογομαχία για ξαπλώστρα μεταξύ 82χρονου και ενός ζευγαριού, με αποτέλεσμα σωματική επίθεση από τον 76χρονο προς τον 82χρονο.
  • Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και κατέληξε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
  • Η σύζυγος του θύματος δήλωσε ότι ο άνδρας της πέθανε εξαιτίας μιας διαφωνίας για μια ξαπλώστρα σε άδεια παραλία.
  • Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει τον 76χρονο και συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.
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Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης» και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος.

Ειδικότερα, μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ που τον συνόδευε στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής ΑμεΑ σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, λίγο πριν τις 10:00 χθες, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ένας 76χρονος μαζί με μία 21χρονη αρχικά είχαν έντονη λογομαχία με έναν 82χρονο για μία ξαπλώστρα, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

«Ο σύζυγός μου πέθανε για μία βλακεία»

Η σύζυγος του 82χρονου που πέθανε στην πλαζ της Βουλιαγμένης ύστερα από το επεισόδιο που είχε με έναν 76χρονο και μια 21χρονη για μία ξαπλώστρα, είπε ότι ο άνδρας της «πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ».

«Ξαφνικά, ένα ζευγάρι, από εκεί που η πλαζ ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά να πάρει τις ξαπλώστρες τις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστρες και έχει πολλές άδειες, ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στον σύζυγό μου, χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά» είπε η σύζυγος του θανόντα.

Ο σύζυγός της, ο οποίος είχε προβλήματα με την καρδιά του, κατέρρευσε και του έγινε ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, ενώ και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Ασκληπιείο όπου διακομίσθηκε, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια, καθώς ήταν ήδη νεκρός.

«Δυστυχώς, στις 11 παρά τέταρτο ο σύζυγός μου απεβίωσε», είπε η σύζυγος του απόστρατου Ναυάρχου.

«Ο σύζυγός μου πέθανε για μία βλακεία»

Στην ερώτηση «τι σας είπε ο 76χρονος όταν ξεκίνησε η φασαρία», η σύζυγος του θύματος απάντησε: «Τίποτα, ότι απλώς θέλουν τις καρέκλες... Δεν καταλάβαμε καν γιατί έγινε η επίθεση. Μαζεύτηκε ο κόσμος, τραβάγανε αυτήν που ξέρανε ότι είναι τρελή, έτσι μας είπανε, το ξέρουνε. Λέω, “και γιατί την αφήνετε έξω”; Μα, αν είναι τρελή, να πάει στο Δρομοκαΐτειο. Για μένα θα την σκοτώσω. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, παιδιά. Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία, σε μια πλαζ άδεια, που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα».

Όταν ρωτήθηκε αν ο σύζυγός της έπεσε στο έδαφος, η γυναίκα είπε: «Έπεσε στο έδαφος. Έγινε ΚΑΡΠΑ και εκεί, από αυτούς που έχουν συνήθως η πλαζ. Και μέσα στο ασθενοφόρο. Και δυστυχώς και άλλη μία ώρα στο Ασκληπιείο, που δεν έχω κανένα παράπονο. Δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουνε. Κάνανε κάθε προσπάθεια να τον επαναφέρουνε. Αλλά ο άνθρωπος τελείωσε. Είχε μισοτελειώσει ήδη από την πλαζ».

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