Θάνατος 15χρονου στη Λάρισα: Γιατί καθυστέρησε η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ - Το χρονικό

Διευκρινίσεις από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

Διονυσία Προκόπη

Θάνατος 15χρονου στη Λάρισα: Γιατί καθυστέρησε η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ - Το χρονικό
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ ξεκίνησε από τη Λάρισα και έφτασε στην Καρίτσα 45 λεπτά μετά την ειδοποίηση, καθώς τα ασθενοφόρα των κοντινών Κέντρων Υγείας ήταν σε διακομιδές άλλων περιστατικών.
  • Ο 15χρονος βρέθηκε αναίσθητος, χωρίς σφυγμό και αναπνοή, και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
  • Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διευκρίνισε ότι τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα 24 ώρες το 24ωρο, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν δεσμευμένα.
  • Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15χρονου θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων.
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Από τη Λάρισα ξεκίνησε η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ για να φτάσει στον 15χρονο στην Καρίτσα, ο οποίος είχε καταρρεύσει περίπου 50 λεπτά νωρίτερα και τελικά κατέληξε. Τα ασθενοφόρα που διέθεταν το κοντινά στην περιοχή Κέντρα Υγείας, εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν σε διακομιδή άλλων περιστατικών.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό: «Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας (απόσταση Λάρισας - Καρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς - Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων– Καρίτσας 47 λεπτά). Τα ασθενοφόρα των Κεντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστικών προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50, παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθηστο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

Ο 15χρονος εντοπίστηκε από οικεία του πρόσωπα, πεσμένος μπρούμυτα, ενώ έβγαζε αφρούς από το στόμα. Η εικόνα αυτή προκάλεσε άμεσα συναγερμό και ζητήθηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Σε δεύτερη επικοινωνία, σχεδόν αμέσως, έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και κυρίως των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στον 15χρονο.

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