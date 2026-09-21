Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας με τον 15χρονο – Ο πρόεδρος εργαζομένων στο ΕΚΑΒ περιγράφει τι συνέβη

Snapshot Η κλήση στο ΕΚΑΒ για τον 15χρονο που δεν ανέπνεε στη Καρίτσα καταγράφηκε στις 21:05, αλλά τα κοντινότερα ασθενοφόρα ήταν ήδη σε άλλες αποστολές.

Η κινητή μονάδα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έφθασε στο σημείο στις 21:52, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του παιδιού παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Δεν υπάρχει γνωστό ιατρικό ιστορικό για τον 15χρονο και τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν σε διακομιδές σε άλλες περιοχές.

Το περιστατικό μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του 15χρονου στις 23:39. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό περιστατικό στην Καρίτσα Λάρισας όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ δέχθηκε την κλήση. Ο κ. Γούλας στην περιγραφή του επισήμανε αρχικά ότι την ώρα της κλήσης τα δύο ασθενοφόρα που ήταν πλησιέστερα στην περιοχή είχαν ήδη αναλάβει άλλα περιστατικά και κατευθύνονταν προς την Λάρισα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κλήση στο ΕΚΑΒ καταγράφηκε στις 21:05 το βράδυ της Κυριακής. Οι άνθρωποι που επικοινώνησαν με το τηλεφωνικό κέντρο ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα παιδί 15 ετών, το οποίο δεν ανέπνεε, χωρίς να έχει δηλωθεί κάποιο γνωστό ιστορικό υγείας. «Δεχθήκαμε μία κλήση για ένα παιδί 15 ετών στο χωριό Καρίτσα του νομού Λάρισας. Η κλήση που δόθηκε ήταν ότι δεν αναπνέει, χωρίς να υπάρχει ιστορικό. Αυτό ανέφεραν οι άνθρωποι που τηλεφώνησαν και επικοινώνησαν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γούλας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαβίβαση της κλήσης έγινε στις 21.05, ενώ η άφιξη του πληρώματος στο σημείο καταγράφηκε στις 21.52. Το κρίσιμο στοιχείο που περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων είναι ότι εκείνη τη στιγμή τόσο το ασθενοφόρο που εδρεύει στο Κέντρο Υγείας Γόννων όσο και εκείνο του Κέντρου Υγείας Αγιάς βρίσκονταν ήδη σε αποστολές.

«Τα ασθενοφόρα της περιοχής, από τον τομέα Τεμπών στο Κέντρο Υγείας Γόννων, αλλά και το ασθενοφόρο που εδρεύει στο Κέντρο Υγείας Αγιάς, βρίσκονταν σε περιστατικά καθ’ οδόν προς την πόλη της Λάρισας, για περιστατικά της περιοχής ευθύνης που έχει κάθε ασθενοφόρο και κάθε τομέας», εξήγησε. Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Γούλα, δόθηκε εντολή στην κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που εδρεύει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας να αναχωρήσει για την Καρίτσα.

Το πλήρωμα έφθασε στην περιοχή και κατέβαλε προσπάθειες για τον 15χρονο, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να ανατραπεί η πορεία του περιστατικού. «Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να καταφέρουν κάτι το οποίο θα άλλαζε την πορεία του περιστατικού», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γούλας.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του παιδιού, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας ξεκαθάρισε ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. «Εμείς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε. Τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε είναι ότι δόθηκε η κλήση στις 21.05, ότι ανέφεραν πως δεν αναπνέει και ότι δεν υπάρχει ιστορικό», τόνισε.

Σημειώνεται ότι οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 15χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η 5Η ΥΠΕ Θεσσαλίας

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρει τα εξής: «Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων – Καρίτσας 47 λεπτά) τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

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