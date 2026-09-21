Έφτιαχνε «μαϊμού» βινύλια Τέιλορ Σουίφτ και Coldplay αξίας 1 εκατ. λιρών - Στη φυλακή ο 40χρονος

Snapshot Ο Ρέχαν Αχμέντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση για την παραγωγή και πώληση παράνομων πλαστών βινυλίων γνωστών καλλιτεχνών, όπως Taylor Swift, Coldplay και Kendrick Lamar.

Στο παράνομο εργοστάσιό του στο Λονδίνο βρέθηκαν 15.000 δίσκοι και εξοπλισμός, με εκτιμώμενη αξία περίπου 1 εκατομμύριο λίρες.

Η παραγωγή γινόταν χωρίς το βασικό μηχάνημα δημιουργίας master δίσκων, γεγονός που υποδηλώνει αντιγραφή από αυθεντικά βινύλια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ευρύτερη έρευνα για το παράνομο εμπόριο πλαστών βινυλίων στη Βρετανία, με δεκάδες επιχειρήσεις και καλλιτέχνες να εμπλέκονται στην επιβεβαίωση παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ζήτηση για βινύλια αυξάνεται στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση της παράνομης παραγωγής και πώλησης πλαστών δίσκων σε βιομηχανική κλίμακα. Snapshot powered by AI

Ο Ρέχαν Αχμέντ παρουσίαζε τον εαυτό του ως επιτυχημένο επιχειρηματία, όμως πίσω από την εικόνα αυτή είχε στήσει μια ολόκληρη επιχείρηση πλαστών βινυλίων.

Ο 40χρονος από το Σάουθολ του δυτικού Λονδίνου καταδικάστηκε για τη μεγαλύτερη υπόθεση παραγωγής «μαϊμού»βινυλίων που έχει καταγραφεί στη Βρετανία, αφού κατασκεύαζε και πουλούσε παράνομα αντίγραφα δίσκων γνωστών καλλιτεχνών, μεταξύ άλλων της Τέιλορ Σουίφτ , των Coldplay και του Κέντρικ Λαμάρ.

Ο Αχμέντ, πατέρας τριών παιδιών, δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών και απόκτηση και χρήση προϊόντων εγκλήματος.

Ο δικαστής Ντάρεν Ριντ του επέβαλε ποινή δύο ετών και οκτώ μηνών για την πρώτη κατηγορία και τρεισήμισι χρόνια για τη σοβαρότερη δεύτερη κατηγορία. Οι ποινές θα εκτιθούν ταυτόχρονα, επομένως η δεύτερη ποινή καθορίζει τον χρόνο που θα παραμείνει στη φυλακή.

Από το «Phoenix of Vinyl» σε μια ολόκληρη παράνομη βιομηχανία

Ο Αχμέντ δραστηριοποιούνταν μέσω των εταιρειών Phoenix of Vinyl και Paragon Music. Κατασκεύαζε πλαστά βινύλια, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευε σε δισκοπωλεία ή πουλούσε απευθείας σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως το Discogs και το eBay.

Μόνο το 2025, το eBay αφαίρεσε περίπου 7,9 εκατομμύρια αντικείμενα που θεωρήθηκαν δυνητικά πλαστά ή απαγορευμένα.

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας δήλωσε ότι τα «μαϊμού» προϊόντα απαγορεύονται αυστηρά και πως, όταν μια αγγελία παραβιάζει τους κανόνες, η εταιρεία προχωρά άμεσα στην αφαίρεσή της και μπορεί να λάβει μέτρα εναντίον του λογαριασμού του πωλητή.

Η επιχείρηση του Αχμέντ, πάντως, δεν ήταν μια μικρή παράνομη δραστηριότητα. Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο εργοστάσιό του, εντόπισε περίπου 15.000 δίσκους.

Οι προηγούμενες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία ένδειξη παρανομίας, αφορούσαν την εστίαση και τα συμπληρώματα bodybuilding. Η έκρηξη, όμως, της αγοράς του βινυλίου φαίνεται πως τον οδήγησε στην παράνομη αγορά.

Το βινύλιο γνωρίζει νέα άνθηση - και μαζί του τα πλαστά

Η άνοδος της ζήτησης για βινύλια έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα επικερδή αγορά.

Το 2025, οι πωλήσεις βινυλίων στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 13,3%, φτάνοντας τα 7,6 εκατομμύρια αντίτυπα και συνεχίζοντας μια πορεία 18 συνεχόμενων ετών ανάπτυξης.

Στις ΗΠΑ, η συνολική λιανική αξία των πωλήσεων βινυλίου ξεπέρασε το 2025 για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις δεκαετίες το 1 δισ. δολάρια, με την κυκλοφορία της Taylor Swift «The Life of a Showgirl» να βρίσκεται ανάμεσα στους τίτλους που έδωσαν ώθηση στην αγορά.

Η αυξημένη ζήτηση έφερε αναπόφευκτα και υψηλότερες τιμές. Ιδιαίτερα οι «limited edition» εκδόσεις δημοφιλών άλμπουμ μπορούν πλέον να πωλούνται συχνά γύρω στις 40 λίρες. Και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι πλαστογράφοι.

Στιγμιότυπο από την παράνομη δραστηριότητα του «βασιλιά» των πλαστών βινυλίων Πηγή: Guardian

Οι παράνομες αντιγραφές σπάνιων ή ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων υπήρχαν εδώ και δεκαετίες στη μουσική αγορά. Η νέα παράνομη δραστηριότητα, όμως, είναι διαφορετική: πρόκειται για πλαστά αντίγραφα επίσημα κυκλοφορημένων άλμπουμ, τα οποία παρουσιάζονται στους αγοραστές ως αυθεντικά.

Σύμφωνα με τη British Phonographic Industry (BPI), την οργάνωση που εκπροσωπεί τη βρετανική μουσική βιομηχανία, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 43 έρευνες και έφοδοι που σχετίζονται με παράνομα πλαστά βινύλια και CD.

Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί περίπου 600.000 αντικείμενα, με εκτιμώμενη αξία λιανικής που φτάνει έως και τα 8 εκατομμύρια λίρες.

Ένα εργοστάσιο που δούλευε μόνο τη νύχτα

Ο Αχμέντ απασχολούσε τρία ή τέσσερα άτομα στο εργοστάσιό του, το οποίο λειτουργούσε αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες.

Όταν οι αστυνομικοί της Police Intellectual Property Crime Unit (Pipcu), της εθνικής μονάδας κατά του εγκλήματος πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάγεται στη City of London Police, έκαναν έφοδο, βρήκαν ένα χάος.

Χημικά ήταν αποθηκευμένα σε ψυγεία δίπλα σε κουτάκια μπίρας. Μηχανήματα, ορισμένα από τα οποία εκτιμάται ότι ήταν τουλάχιστον 70 ετών, και τεράστιες ποσότητες δίσκων ήταν τοποθετημένα άναρχα σε τρεις ορόφους.

Αποδείξεις και έγγραφα παραγγελιών ήταν πεταμένα σε διάφορα σημεία. Στο υλικό από την έφοδο, που είδε ο Guardian, διακρίνεται μάλιστα ένα ασημένιο δισκάκι, το οποίο φαίνεται να είχε απονεμηθεί στον Αχμέντ από τον ίδιο τον «God of Vinyl».

Το μηχάνημα που έλειπε αποκάλυψε πολλά

Ανάμεσα στους αστυνομικούς ήταν και ειδικοί του BPI, οι οποίοι γνώριζαν καλά τη διαδικασία παραγωγής βινυλίου.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που τους έκανε εντύπωση ήταν η απουσία cutting lathe, δηλαδή του εξαιρετικά ακριβού μηχανήματος που χρησιμοποιείται στην αρχή της διαδικασίας για τη δημιουργία του master δίσκου, από τον οποίο στη συνέχεια παράγονται τα αντίγραφα.

Η απουσία του οδήγησε τους ειδικούς στην εκτίμηση ότι τα «masters» του Αχμέντ δεν δημιουργούνταν από την αρχή, αλλά προέρχονταν από ήδη υπάρχοντα αυθεντικά βινύλια.

Μέσα στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν επίσης πλαστά άλμπουμ με συνολική εκτιμώμενη αξία περίπου 1 εκατομμυρίου λιρών, καθώς και εξοπλισμός που θεωρείται σπάνιος για τις παράνομες βρετανικές μονάδες παραγωγής δίσκων.

Συνήθως οι παράνομοι παραγωγοί αναθέτουν τη διαδικασία σε τρίτους. Ο Αχμέντ, όμως, φαίνεται πως έκανε μεγάλο μέρος της δουλειάς μόνος του.

Τα μόνα κομμάτια της παραγωγής που δεν πραγματοποιούσε ο ίδιος ήταν οι ετικέτες και τα εξώφυλλα, τα οποία εκτυπώνονταν σε εργοστάσιο στο Γκρέιβσεντ του Κεντ.

Η έρευνα που αποκάλυψε την πραγματική έκταση

Η υπόθεση Αχμέντ αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για το παράνομο εμπόριο πλαστών βινυλίων στη Βρετανία.

Το καλοκαίρι του 2024, κατά τη διάρκεια έρευνας για την υπόθεση του Ρίτσαρντ Χάτερ, ενός εμπόρου από το Χάμπσαϊρ που είχε αποφύγει τη φυλάκιση παρότι είχε διαπιστωθεί ότι είχε κερδίσει περίπου 1,2 εκατομμύρια λίρες από την πώληση παράνομων δίσκων καλλιτεχνών όπως η Amy Winehouse και το αμερικανικό metal συγκρότημα Tool μέσω της εταιρείας Vinyl Groove UK, ήρθαν στο φως νέες πληροφορίες.

Η έρευνα οδήγησε στην Operation Typhoon, η οποία ξεκίνησε μετά την κατάσχεση 529 πλαστών βινυλίων από κατάστημα στο Stoke-on-Trent.

Στη συνέχεια ήρθε η Operation Imatra, η οποία ξεκίνησε μετά την είσοδο των αρχών σε μια τριώροφη βιομηχανική μονάδα στο δυτικό Λονδίνο.

Ο αστυνομικός που αγόρασε πικάπ λόγω της υπόθεσης

Ο Fryatt ήταν σχετικά νέος στον κόσμο των παράνομων βινυλίων, όμως η υπόθεση τον έκανε να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για τον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αγόρασε μάλιστα το πρώτο του πικάπ, το οποίο χρησιμοποίησε για να ακούει τη μεγάλη του αγάπη, τη σύγχρονη country μουσική.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η Phoenix of Vinyl είχε λάβει ήδη από το 2017 επίσημη εντολή cease and desist, δηλαδή διακοπής της δραστηριότητάς της.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Fryatt, η επιχείρηση συνέχισε τη δράση της για ακόμη επτά χρόνια.

Ο ίδιος απέδωσε την καθυστέρηση εν μέρει στο γεγονός ότι τα συστήματα εντοπισμού πλαστών δίσκων ήταν τότε ακόμη νέα και έτσι τα προϊόντα του Αχμέντ μπορούσαν να περνούν απαρατήρητα.

Χρειάστηκε να επικοινωνήσουν με 108 εταιρείες και καλλιτέχνες

Η αστυνομία και οι ειδικοί του BPI είχαν στη συνέχεια μπροστά τους μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά. Για να μπορέσουν να απαγγείλουν κατηγορίες, έπρεπε να επικοινωνήσουν με 108 δισκογραφικές εταιρείες ή νομικούς εκπροσώπους καλλιτεχνών, ώστε να επιβεβαιώσουν επίσημα ότι είχε παραβιαστεί το copyright.

Μόλις στις 5 Φεβρουαρίου 2026 ο Αχμέντ, μαζί με τον αδελφό και την αδελφή του, κατηγορήθηκαν για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και απόκτηση, χρήση ή κατοχή προϊόντων εγκλήματος.

Τα δύο αδέλφια του δήλωσαν αθώοι σε ακρόαση έναν μήνα αργότερα στο Westminster Magistrates’ Court και οι κατηγορίες εναντίον τους τελικά αποσύρθηκαν.

Άλλαζε την ιστορία του στις καταθέσεις

Κατά την πρώτη συνέντευξή του στην αστυνομία, τον Μάιο του 2024, ο Αχμέντ προσπάθησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα για την επιχείρησή του.

Ανέφερε μια σειρά από υποτιθέμενους συνεργάτες και παρέδωσε στην αστυνομία φακέλους με έγγραφα ταυτοποίησής τους.

Οι αρχές, όμως, διαπίστωσαν ότι ένας από αυτούς δεν υπήρχε καν. Ένας δεύτερος ήταν άνθρωπος με σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από την ηρωίνη, ενώ για έναν τρίτο, ο οποίος υποτίθεται ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ, δεν υπήρχαν στοιχεία στα τηλέφωνα που να αποδεικνύουν ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Στη δεύτερη συνέντευξη, σύμφωνα με τον Fryatt, η στάση του Αχμέντ είχε αλλάξει εντελώς.

Αυτή τη φορά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς να ξεχάσουν την προηγούμενη εκδοχή και να θεωρήσουν ότι η επιχείρηση ήταν δική του, ότι ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από όλα και ότι θα αναλάμβανε την ευθύνη.

Ο Fryatt περιέγραψε την αλλαγή ως εντυπωσιακή: από έναν άνθρωπο που αρχικά εμφανιζόταν σίγουρος και αλαζονικός, στη δεύτερη συνέντευξη ήταν, όπως είπε, «τσακισμένος».

Ο Αχμέντ αποφάσισε τότε να δηλώσει ένοχος.

«Οι δίσκοι ήταν απαράδεκτοι»

Ο Peter Ratcliffe, νέος διευθυντής προστασίας περιεχομένου της BPI, περιέγραψε την ποιότητα ορισμένων από τα κατασχεμένα βινύλια ως εξαιρετικά κακή.

Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχαν δίσκοι που ήταν στραβοί, με εξογκώματα και προβλήματα στην επιφάνεια, ενώ η ποιότητα του ήχου ήταν επίσης πολύ κακή.

Ο ίδιος, πρώην αστυνομικός της Pipcu και λάτρης του βινυλίου, σημείωσε ότι κατανοεί πως οι τιμές των αυθεντικών δίσκων έχουν αυξηθεί σημαντικά, όμως θεωρεί ότι ο ρόλος των αρχών είναι να προστατεύουν τόσο την ποιότητα όσο και τη μουσική βιομηχανία και να διασφαλίζουν ότι τα κέρδη από τα counterfeit προϊόντα δεν καταλήγουν στη χρηματοδότηση άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση Αχμέντ δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη. Στις 22 Απριλίου, μετά από πληροφορίες που έδωσαν οι ειδικοί του BPI που είχαν συμμετάσχει στην προηγούμενη έρευνα, αστυνομικοί της Pipcu έκαναν έφοδο σε αποθήκη στο Λούτον.

Εκεί εντόπισαν πλαστά άλμπουμ εκτιμώμενης αξίας περίπου 260.000 λιρών, μεταξύ άλλων δίσκους των The Beatles, Queen και David Bowie.

Σύμφωνα με τον Ratcliffe, τουλάχιστον 10 ακόμη έρευνες για πλαστά βινύλια βρίσκονται σε εξέλιξη. «Θα βρούμε περισσότερα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα του βινυλίου και η παράνομη παραγωγή σε «βιομηχανική κλίμακα» θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες κατασχέσεις.