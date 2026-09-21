«Κρίση ακόμη μεγαλύτερη από την Covid»: Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες τα βγάζουν πέρα μετά βίας

Snapshot Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, με αυξημένο κόστος και αβεβαιότητα, που χαρακτηρίζονται ως μεγαλύτερες από αυτές της πανδημίας Covid-19.

Ο πόλεμος στο Ιράν, το Super El Nino, οι υψηλές τιμές καυσίμων, οι καιρικές καταστροφές και οι επιθέσεις σε θαλάσσιες διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.

Η ασταθής και ακριβή εφοδιαστική αλυσίδα αναγκάζει τις επιχειρήσεις να μειώνουν τις αποθέσεις και να δυσκολεύονται στον προγραμματισμό μεσοπρόθεσμα, ενώ οι πελάτες είναι επιφυλακτικοί σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

Η αναμονή για το τέλος του πολέμου στο Ιράν δεν αναμένεται να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα, καθώς υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και το κόστος των προϊόντων.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες δηλώνουν ότι η τρέχουσα κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα προκαλεί μεγαλύτερο άγχος και αβεβαιότητα από την περίοδο της πανδημίας, λόγω της πολυπλοκότητας και διάρκειας των προκλήσεων. Snapshot powered by AI

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dilworth Coffee στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας αντιμετώπισε μια κάκιστη σοδειά καφέ στη Βραζιλία το 2024, η οποία εκτόξευσε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ σε ιστορικά υψηλά. Την επόμενη χρονιά, οι παγκόσμιοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αύξησαν ακόμη περισσότερο τις τιμές του καφέ.

Έπειτα, φέτος, ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Και ένα Super El Nino. «Μεταξύ των διαταραχών στις μεταφορές, της έλλειψης εμπορευματοκιβωτίων, του υψηλού κόστους λόγω των όσων συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα και του υψηλότερου κόστους των λιπασμάτων, έχουμε αυτή την περίοδο διαταραχών που δεν έχουμε ξανασυναντήσει», δήλωσε ο Τζεφ Βόιτα, ο οποίος ίδρυσε τον εθνικό διανομέα καφέ πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Υπάρχει τόση πολλή αβεβαιότητα»

Σε όλη τη χώρα, Αμερικανοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε χιλιάδες κλάδους λένε ότι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Μια μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού που παρακολουθείται στενά προκάλεσε αντιδράσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού αρκετοί επιχειρηματικοί ηγέτες συνέκριναν το τρέχον επιχειρηματικό κλίμα με την πανδημία.

Είπαν ότι κατά την περίοδο του Covid η κατάσταση ήταν καλύτερη. Οι μαζικές αναταραχές και η αστάθεια των τιμών αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αδύνατες αποφάσεις. Δεν έχουν ιδέα πώς να σχεδιάσουν το «αύριο» και οι πελάτες τους, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί για τον πληθωρισμό, δεν έχουν καμία διάθεση για περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

«Αυτό είναι σίγουρα ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από την Covid», δήλωσε ο Τζακ Μπάφινγκτον, διευθυντής του προγράμματος εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ. «Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για ένα ενεργειακό πρόβλημα».

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τον πόλεμο στο Ιράν ως ένα προσωρινό οικονομικό πλήγμα -και μόλις επιλυθεί, η ανάκαμψη του πληθωρισμού θα αντιστραφεί γρήγορα. Αλλά οι ιστορικές δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της Αμερικής δείχνουν γιατί η αναζωπύρωση του πληθωρισμού δεν θα επιλυθεί εύκολα -ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει ως εκ θαύματος αύριο.

«Όταν κερδίσουμε το Ιράν όλα θα επανέλθουν»

«Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα» όταν κερδηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social την Ημέρα της Εργασίας. «Όλα θα συμβούν γρήγορα».

Η «αισιοδοξία» Τραμπ έχει προηγούμενο γι αυτό και έγραψε ό,τι έγραψε στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στα μέσα Ιουνίου, όταν τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν ξανά για λίγο μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου έπεσαν κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι και το πετρέλαιο βυθίστηκε κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

«Φυσικά, οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλές», δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Όταν επιλυθεί αυτό το ζήτημα στα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτό και θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους των τροφίμων».

Εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός

Αλλά πολλά έχουν αλλάξει από τον Ιούνιο. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και των πλοίων έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και άλλους τομείς της οικονομίας. Ο δομικός πληθωρισμός , ο οποίος αφαιρεί τις ασταθείς τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε τον περασμένο μήνα κατά το υψηλότερο ποσό από τον Απρίλιο. Και αυτό φαίνεται στις υψηλότερες τιμές των υπηρεσιών — κόστος που συνήθως δεν μειώνεται μετά την άνοδό του.

Οι τιμές του diesel έχουν διπλασιαστεί από τον Μάρτιο λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου βομβαρδισμού των ρωσικών διυλιστηρίων από την Ουκρανία.

Ωστόσο, το κόστος αποστολής έχει επίσης αυξηθεί λόγω του αυξανόμενου αριθμού καιρικών φαινομένων -συμπεριλαμβανομένων των διαδοχικών τυφώνων που ουσιαστικά έκλεισαν το λιμάνι της Σαγκάης, το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, για δύο εβδομάδες και συνεχίζουν να προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν -ένα από μόνο του εξαιρετικά δύσκολο έργο- δεν θα κάνει τίποτα για να τερματίσει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία, η οποία εμπόδισε το 12% της παγκόσμιας προσφοράς ντίζελ μέσω θαλάσσης.

Και δεν θα αντιστρέψει την αναζωπύρωση των συμμαχικών με το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και των Σομαλών πειρατών στον Κόλπο του Άντεν. Και τα δύο εμπόδια έχουν αναγκάσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναδρομολογήσουν τα πλοία τους σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο για να αποφύγουν επιθέσεις -μειώνοντας την παγκόσμια ναυτιλιακή χωρητικότητα κατά 15% φέτος, δήλωσε ο Ράιαν Πίτερσεν, Διευθύνων Σύμβουλος της Flexport, μιας πλατφόρμας λογισμικού logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Εργάζομαι στον τομέα της εφοδιαστικής εδώ και 25 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι τόσο άσχημο όσο αυτό», είπε.

Συγκρίσεις με την εποχή Covid

Συμμετέχων στην έρευνα του ISM (σ.σ.: οικονομική έρευνα και έρευνα διαχείρισης εφοδιασμού) υποστήριξε ότι η τρέχουσα κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια «κρίση ακόμη μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη από ό,τι κατά τη διάρκεια και μετά την Covid».

Το 2020, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έμειναν κολλημένα για εβδομάδες προσπαθώντας να εισέλθουν στα λιμάνια. Τα καταστήματα δεν μπορούσαν να διατηρήσουν χαρτί υγείας, μάσκες ή απολυμαντικό χεριών στα ράφια. Η αλυσίδα εφοδιασμού ουσιαστικά σταμάτησε πριν σταδιακά επανέλθει σε λειτουργία.

Τα σημερινά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι εντελώς διαφορετικά: Η αποστολή ξεκινά, σταματά, χειροτερεύει, βελτιώνεται πολύ και μετά χειροτερεύει ξανά ακόμα περισσότερο. Οι τιμές ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και ανεβαίνουν ξανά.

«Η αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργεί, αλλά με πολύ περισσότερο κόστος, τριβές και αβεβαιότητα από ό,τι κατά τη διάρκεια της Covid», δήλωσε ο Μπράουνλι. Αυτή η ακραία αστάθεια προμηνύει χάος για τους ηγέτες των επιχειρήσεων.

«Ο Covid ήταν πολύ τρομακτικός», είπε με τη σειρά του και ο Βόιτα. «Αυτό είναι πιο αγχωτικό. Έχουμε αυτή την περίοδο αναστάτωσης που δεν έχουμε ξανασυναντήσει».

Ο Βόιτα είπε εξάλλου ότι η μικρή ομάδα του στο Dilworth πρέπει να διεξάγει σημαντικά περισσότερη έρευνα και μοντελοποίηση τιμών από ό,τι στο παρελθόν. Η εταιρεία έχει συνηθίσει να αποφασίζει για τις πηγές καφέ της 12 έως 24 μήνες νωρίτερα. Τώρα, προμηθεύεται καφέ μόλις τρεις έως έξι μήνες νωρίτερα.

Ο καιρός έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το φετινό Super El Ninio έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις καλλιέργειες καφέ στο Βιετνάμ και τη Βραζιλία.

Αλλά το ίδιο ισχύει και για τα περιορισμένα μετρητά της εταιρείας. Δεν μπορεί να αποθηκεύσει τόσο καφέ όσο παλιά, επειδή το κόστος αποστολής είναι υπερβολικά υψηλό. Τα περιθώρια κέρδους είναι μικρότερα. Και οι πελάτες δεν έχουν το διαθέσιμο εισόδημα που είχαν κατά τα χρόνια μετά την πανδημία. Κανονικά, οι όγκοι πωλήσεων της εταιρείας κυμαίνονται κατά 5% τον μήνα. Τώρα, αυξομειώνονται έως και 20%.

«Αυτή η δυναμική κατάσταση είναι κάτι καινούργιο για εμάς: Για πόσο καιρό το ντίζελ θα ξεπερνά τα 6 δολάρια; Πώς θα το μεταδώσουμε αυτό στους πελάτες;» είπε ο Βόιτα. «Είναι δύσκολο -οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς».

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