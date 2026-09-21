Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις έως 30’ στην Αττική Οδό

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στην Εθνική Οδό μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού.

Κίνηση υπάρχει γύρω από τους δρόμους του Πειραιά, τη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Περιφερειακή Αιγάλεω, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις έως 30 λεπτά προς το Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Υπάρχουν καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 15-20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στην Αττική Οδό.

Η Περιφερειακή Υμηττού παρουσιάζει καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Snapshot powered by AI

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται για μία ακόμη φορά στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και το ύψος της Αττικής Οδού.

Κίνηση παρατηρείται επίσης γύρω από τους δρόμους του Πειραιά, τη Λ. Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τον τη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, τη Λ. Ποσειδώνος, τη Λ. Κηφισίας, τη Λ. Μεσογείων καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις έως 30΄ στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

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