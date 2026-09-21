Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά - Έβγαζε αφρούς από το στόμα

Snapshot Ένας 15χρονος κατέρρευσε και πέθανε στην Καρίτσα, περιμένοντας ασθενοφόρο από τη Λάρισα.

Οι οικείοι του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ όταν έχασε τις αισθήσεις του και εμφάνιζε αφρούς από το στόμα.

Το ασθενοφόρο έφτασε μετά από περίπου 56 λεπτά, αλλά ο 15χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Ο θάνατος διαπιστώθηκε από τον γιατρό και τους διασώστες κατά την άφιξη της μονάδας. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (20/9) στη Λάρισα καθώς 15χρονος κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το paidis.com ο 15χρονος έχασε τη ζωή του στην Καρίτσα περιμένοντας να φτάσει ασθενοφόρο από τη Λάρισα.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 9.30 μ.μ. σήμερα όταν οι οικείοι του 15χρονου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ότι το 15χρονο παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο.

Σε δεύτερη επικοινωνία σχεδόν αμέσως έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Τελικά έφυγε μονάδα από τη Λάρισα που δυστυχώς έφτασε σε 56 περίπου λεπτά στην Καρίτσα αλλά ήταν πλέον αργά αφού ο γιατρός και οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του.

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