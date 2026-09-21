Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει από σήμερα σε όρια οφειλών και υποβολή νέων αιτήσεων

Μειώνεται στις 5.000 ευρώ το όριο συνολικών οφειλών για όσουν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει από σήμερα σε όρια οφειλών και υποβολή νέων αιτήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το όριο συνολικών οειλών για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.
  • Ο οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμιση αποκτά προστασία της κύριας κατοικίας από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Από 21 Σεπτεμβρίου ισχύει ειδικό εξάμηνο για υποβολή νέας αίτησης πριν το 12μηνο, με προϋποθέσεις για οικονομική επιδείνωση ή προηγούμενη καταγγελία ρύθμισης.
  • Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες, με διαγραφή οφειλών έως 70% ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία.
  • Στον μηχανισμό εντάσσονται και οφειλές προς δήμους, υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης από τη δημοτική αρχή.
Snapshot powered by AI

Σε ισχύ μπαίνουν από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με διευρυμένο τον αριθμό οφειλετών που εντάσσονται στη διαδικασία και επιπλέον ενισχύσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας.

Η σημαντικότερη αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφορά το όριο των συνολικών οφειλών, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι πολίτες και επιτηδευματίες αποκτούν πρόσβαση στη ρύθμιση των χρεών τους.

Συνέπεια στις δόσεις

Ο οφειλέτης μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, να επιλέξει την προστασία της κύριας κατοικίας του. Παράλληλα, μπορεί να προβλέπεται η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση. Εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από τη σύμβαση δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία.

Με άλλα λόγια, η συνέπεια στην καταβολή των δόσεων λειτουργεί ως βασική προστασία απέναντι στον κίνδυνο πλειστηριασμού.

Δυνατότητα νέας αίτησης στο εξάμηνο

Από τις 21 Σεπτεμβρίου προβλέπεται ειδικό εξάμηνο κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν ξανά αίτηση πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο.

Όσοι τηρούν την υφιστάμενη ρύθμιση θα πρέπει να αποδείξουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τουλάχιστον 20%.

Για όσους η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα λόγω απώλειας περισσότερων από τριών δόσεων, θα είναι δυνατή η επανυποβολή μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και χωρίς να έχει παρέλθει το 12μηνο.

Έως και 420 δόσεις στις τράπεζες

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες.

Η διαγραφή οφειλών μπορεί, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, να φτάσει ακόμη και περίπου στο 70%. Δεν υπάρχει όμως ενιαίο «κούρεμα» ή σταθερή δόση, καθώς κάθε ρύθμιση διαμορφώνεται με βάση το εισόδημα, τις οφειλές και την περιουσιακή κατάσταση.

Εντάσσονται και οφειλέτες σε Δήμους

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν και οφειλές προς τους δήμους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως βεβαιωθεί από την αρμόδια δημοτική αρχή.

Παράλληλα, όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας, στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Περισσότερες από 65.000 αιτήσεις

Η μέχρι σήμερα πορεία του μηχανισμού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, που αφορούν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δισ. ευρώ.

Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη μάχη των ψηφοδελτίων μπαίνει η κεντροαριστερά: ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν τους «εκλεκτούς»

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικοσύστημα φθηνής χρηματοδότησης σε Άμυνα και Ασφάλεια από Τράπεζες και ΕΤΕπ

07:32ΥΓΕΙΑ

Η άκρως επικίνδυνη ρήξη αρτηρίας, που συμβαίνει ξαφνικά — Τα προειδοποιητικά σημάδια

07:30LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση του γιου της Σίντι Κρόφορντ πριν πεθάνει

07:30BOMBER

Η χώρα των αρχηγών: Όλοι θέλουν να μπουν στη Βουλή, κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026:Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει από σήμερα σε όρια οφειλών και υποβολή νέων αιτήσεων

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πέθανε ξαφνικά 42χρονος αξιωματικός στην Αλεξανδρούπολη

07:20SCENARIO

Η Τουρκία ανεβάζει την ένταση – Ώρα για εθνικό μέτωπο

07:16ΚΟΣΜΟΣ

H ισχύς της γαστρο-διπλωματίας: Όταν οι συμφωνίες των κρατών περνούν από το στομάχι των ηγετών – Οι BRICS στην Ινδία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο καβγάς για τις ξαπλώστρες - «Αυτός με χτύπησε» λέει ο 76χρονος

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη Nvidia και την Tesla στον ΟΗΕ: Το πενθήμερο πρόγραμμα Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής - Τι θα υποστηρίξει

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μυλωνάκης και το Επικρατείας της ΝΔ, η Γεροβασίλη, η δικογραφία που έρχεται, η Τιτάν, η SKY EXPRESS με την Aegean και η αναβάθμιση της ΔΕΗ

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (21/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στο Περού σε λαϊκή αγορά

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φρένο» για τρεις εβδομάδες και επιστροφή με ντέρμπι αιωνίων και ευρωπαϊκές μάχες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

01:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» – Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

02:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στο Περού σε λαϊκή αγορά

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και λίγες βροχές η Δευτέρα – Αλλάζει ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:20TRAVEL

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική απόδραση στη φύση

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκλογικός σεισμός για τον Μερτς και ιστορική κατάρρευση του CDU – Σαρωτική άνοδος του AfD

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο Χαλέπι – Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών

21:15ΕΛΛΑΔΑ

«Το μόνο που ζητάω είναι να θυμάστε την κόρη μου»: Η έκκληση από την μητέρα της Γλυκερίας Μεμεκίδου που σκοτώθηκε στη Λιβύη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής - Τι θα υποστηρίξει

09:27LIFESTYLE

Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» - «Ένα υπέροχο τίμιο παιδί»

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μυλωνάκης και το Επικρατείας της ΝΔ, η Γεροβασίλη, η δικογραφία που έρχεται, η Τιτάν, η SKY EXPRESS με την Aegean και η αναβάθμιση της ΔΕΗ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο καβγάς για τις ξαπλώστρες - «Αυτός με χτύπησε» λέει ο 76χρονος

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φρένο» για τρεις εβδομάδες και επιστροφή με ντέρμπι αιωνίων και ευρωπαϊκές μάχες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ