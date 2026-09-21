Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει από σήμερα σε όρια οφειλών και υποβολή νέων αιτήσεων

Snapshot Το όριο συνολικών οειλών για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.

Ο οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμιση αποκτά προστασία της κύριας κατοικίας από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Από 21 Σεπτεμβρίου ισχύει ειδικό εξάμηνο για υποβολή νέας αίτησης πριν το 12μηνο, με προϋποθέσεις για οικονομική επιδείνωση ή προηγούμενη καταγγελία ρύθμισης.

Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες, με διαγραφή οφειλών έως 70% ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία.

Στον μηχανισμό εντάσσονται και οφειλές προς δήμους, υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης από τη δημοτική αρχή. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ μπαίνουν από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με διευρυμένο τον αριθμό οφειλετών που εντάσσονται στη διαδικασία και επιπλέον ενισχύσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας.

Η σημαντικότερη αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφορά το όριο των συνολικών οφειλών, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι πολίτες και επιτηδευματίες αποκτούν πρόσβαση στη ρύθμιση των χρεών τους.

Συνέπεια στις δόσεις

Ο οφειλέτης μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, να επιλέξει την προστασία της κύριας κατοικίας του. Παράλληλα, μπορεί να προβλέπεται η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση. Εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από τη σύμβαση δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία.

Με άλλα λόγια, η συνέπεια στην καταβολή των δόσεων λειτουργεί ως βασική προστασία απέναντι στον κίνδυνο πλειστηριασμού.

Δυνατότητα νέας αίτησης στο εξάμηνο

Από τις 21 Σεπτεμβρίου προβλέπεται ειδικό εξάμηνο κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν ξανά αίτηση πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο.

Όσοι τηρούν την υφιστάμενη ρύθμιση θα πρέπει να αποδείξουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τουλάχιστον 20%.

Για όσους η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα λόγω απώλειας περισσότερων από τριών δόσεων, θα είναι δυνατή η επανυποβολή μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και χωρίς να έχει παρέλθει το 12μηνο.

Έως και 420 δόσεις στις τράπεζες

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες.

Η διαγραφή οφειλών μπορεί, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, να φτάσει ακόμη και περίπου στο 70%. Δεν υπάρχει όμως ενιαίο «κούρεμα» ή σταθερή δόση, καθώς κάθε ρύθμιση διαμορφώνεται με βάση το εισόδημα, τις οφειλές και την περιουσιακή κατάσταση.

Εντάσσονται και οφειλέτες σε Δήμους

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν και οφειλές προς τους δήμους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως βεβαιωθεί από την αρμόδια δημοτική αρχή.

Παράλληλα, όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας, στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Περισσότερες από 65.000 αιτήσεις

Η μέχρι σήμερα πορεία του μηχανισμού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, που αφορούν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δισ. ευρώ.

Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

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