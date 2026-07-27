«Κούρεμα» άνω των 244.000 ευρώ σε 73χρονο οφειλέτη στη Ρόδο

Snapshot Ένας 73χρονος κάτοικος Ρόδου πέτυχε διαγραφή οφειλών άνω των 244.000 ευρώ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών προς Δημόσιο, ΕΦΚΑ και χρηματοδοτικούς φορείς.

Η καθυστέρηση στην παύση εργασιών είχε οδηγήσει σε συσσώρευση οφειλών και αδυναμία έκδοσης σύνταξης, καθώς και σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Η ρύθμιση μειώνει σημαντικά τα οφειλόμενα ποσά, με διαγραφή 54,40% προς χρηματοδοτικούς φορείς, 86,92% προς Δ.Ο.Υ. και 47% προς ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ.

Το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρωθεί σε έως 240 δόσεις, με συνολική μηνιαία καταβολή 771,38 ευρώ.

Η υπόθεση δείχνει ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί εργαλείο για οικονομική σταθεροποίηση και νομική προστασία ατόμων με προβλήματα οφειλών και διοικητικές εκκρεμότητες. Snapshot powered by AI

Σημαντική διαγραφή οφειλών, που ξεπερνά τις 244.000 ευρώ, πέτυχε 73χρονος κάτοικος της Ρόδου μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροχρόνια αποπληρωμή των υπολοίπων χρεών του προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και χρηματοδοτικούς φορείς.

Η υπόθεση αφορά τη δανειακή σύμβαση που είχε συνυπογράψει ο 73χρονος μαζί με τη σύζυγό του, τις συσσωρευμένες οφειλές, σε συνδυασμό με τις διοικητικές εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που είχε και οι οποίες είχαν οδηγήσει σε αδυναμία έκδοσης της σύνταξής του, αλλά και στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, ο 73χρονος είχε ασκήσει στο παρελθόν επαγγελματική δραστηριότητα, την οποία διέκοψε παραδίδοντας το επαγγελματικό του όχημα. Ωστόσο, δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία παύσης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να βεβαιώνονται ασφαλιστικές εισφορές από τον ΕΦΚΑ, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε πλέον επαγγελματική δραστηριότητα.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα αφενός να μην μπορεί να πάρει σύνταξη και αφετέρου να οδηγηθεί σε μακροχρόνια ανεργία και συσσώρευση νέων υποχρεώσεων. Παράλληλα, σε βάρος του είχαν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, μεταξύ των οποίων και κατάσχεση εις χείρας τρίτου για μισθώματα ακινήτου που εκμισθώνει.

Η διαδικασία διόρθωσης της παύσης κινήθηκε εκ των υστέρων μέσω λογιστή, με σκοπό να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα διαγραφής των εν λόγω οφειλών, ενώ ο 73χρονος και η σύζυγός του, υπέβαλαν αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επιδιώκοντας την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους και τη δυνατότητα επανένταξης του αιτούντος στην ασφαλιστική και φορολογική κανονικότητα.

Όπως ανέφερε η πλευρά των αιτούντων, η αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων προέκυψε από αντικειμενικές δυσκολίες και σε παραλείψεις που έχουν πλέον διορθωθεί.

Η πρόταση ρύθμισης που εγκρίθηκε προβλέπει σημαντικές διαγραφές οφειλών ανά κατηγορία πιστωτών αλλά και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.

Ειδικότερα, για τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, από αρχικό ποσό 99.421 ευρώ, το οφειλόμενο ποσό περιορίστηκε σε 45.351 ευρώ, με διαγραφή 54.070 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 54,40%.

Για τις οφειλές προς τη Δ.Ο.Υ., από 110.829 ευρώ, το τελικό ποσό διαμορφώθηκε σε 14.496 ευρώ, με διαγραφή 96.332 ευρώ και ποσοστό κουρέματος 86,92%.

Αντίστοιχα, οι οφειλές προς ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, ύψους 200.114 ευρώ, περιορίστηκαν σε 105.995 ευρώ, με διαγραφή 94.118 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 47%.

Συνολικά, από χρέη που υπερέβαιναν τις 410.000 ευρώ, διαγράφηκε ποσό μεγαλύτερο των 244.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα εξοφληθεί με πολυετή ρύθμιση.

Σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν, οι οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς θα αποπληρωθούν σε 144 μηνιαίες δόσεις, ενώ οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως 240 δόσεις. Η συνολική μηνιαία καταβολή ανέρχεται σε 771,38 ευρώ.

Η υπόθεση καταδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ακόμη και από πρόσωπα σε ηλικία συνταξιοδότησης, που αντιμετωπίζουν επιβαρυντικά μέτρα ή διοικητικά προβλήματα από το παρελθόν. Ιδίως όταν έχει επιβληθεί κατάσχεση ή υπάρχει αδυναμία έκδοσης σύνταξης λόγω ληξιπρόθεσμων εισφορών, η εξωδικαστική διαδικασία μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για την οικονομική σταθεροποίηση και τη νομική προστασία.

Η ρύθμιση εγκρίθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

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