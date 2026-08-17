Τραμπ: Μειώνει τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη σημαντική μείωση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα.

Η απόφαση βασίζεται στην καλή σχέση του Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και στην αντίληψη ότι οι ασκήσεις στέλνουν εχθρικά μηνύματα στη Βόρεια Κορέα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις δαπανηρές και ακατάλληλες, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος του κόστους καλύπτεται από τις ΗΠΑ.

Ζήτησε στήριξη από τη Νότια Κορέα για την εκστρατεία αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, αλλά η Νότια Κορέα αρνήθηκε.

Η Βόρεια Κορέα είναι βασικός προμηθευτής ουρανίου και επιστημόνων στο Ιράν, στενός σύμμαχος στο πυρηνικό θέμα. Snapshot powered by AI

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή τους σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα.

Μάλιστα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την πολύχρονη συμμετοχή των ΗΠΑ σε αυτές τις ασκήσεις, οι οποίες στρέφονται εναντίον ενός κράτους που «έχει υπάρξει μη απειλητικό και σεβαστικό», τουλάχιστον όσο είναι ο ίδιος πρόεδρος. Σχολίασε μάλιστα ότι η απόφαση αυτή βασίζεται στην «πολύ καλή σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν».

Όπως υποστήριξε, οι ασκήσεις αυτές στέλνουν ένα «εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό μήνυμα» στη Βόρεια Κορεά, ενώ τις χαρακτήρισε «δαπανηρές» υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος του κόστους καλύπτεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφορά στο Ιράν

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον του Ιράν, προκειμένου να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σχολίασε ότι ζήτησε τη στήριξη και της Νότιας Κορέας προκειμένου να τους βοηθήσουν στην εκστρατεία «αποπυρηνικοποίησης» του Ιράν, παίρνοντας την απάντηση «Όχι, ευχαριστώ», όπως έγραψε στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι η Βόρεια Κορέα αποτελεί έναν από τους πιο στενούς συμμάχους του Ιράν και ιδιαίτερα στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, καθώς είναι ο βασικός προμηθευτής της Ισλαμικής Αυτοκρατορίας με ουράνιο, καθώς και με έμπειρους επιστήμονες.

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