Καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός «πιάστηκε» να χρησιμοποιεί AI για άρθρο κατά του Τραμπ

Αντιδράσεις προκάλεσε άρθρο γνώμης στους Financial Times, το οποίο φέρεται να είχε γραφτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

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Καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός «πιάστηκε» να χρησιμοποιεί AI για άρθρο κατά του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, Ρικάρντο Χάουσμαν, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, μετά τις καταγγελίες ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη άρθρου γνώμης στους Financial Times, στο οποίο ασκούσε κριτική στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του αμερικανικού ιστοτόπου New York Post.

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου την Πέμπτη, οι Financial Times πρόσθεσαν σχετική διευκρίνιση στην κορυφή του κειμένου, αναφέροντας ότι πληροφορήθηκαν πως χρησιμοποιήθηκε AI για τη συμπύκνωση ενός μεγαλύτερου προσχεδίου πριν αυτό υποβληθεί στην εφημερίδα και περάσει από τη δική της συντακτική επεξεργασία.

Στην ίδια σημείωση επισημαίνεται ότι ο κώδικας δεοντολογίας των Financial Times απαγορεύει τη χρήση AI στη διαδικασία συγγραφής.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χρήστες επέκριναν το ύφος του άρθρου, χαρακτηρίζοντάς το χαρακτηριστικά ως «AI slop», δηλαδή πρόχειρο και χαμηλής ποιότητας κείμενο που έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Ένας χρήστης στο X έγραψε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «το χειρότερο AI slop που έχω δει σε μεγάλη δημοσίευση».

Παράλληλα, άλλος χρήστης δημοσίευσε αποτέλεσμα του εργαλείου ανίχνευσης AI Pangram, σύμφωνα με το οποίο το άρθρο των 841 λέξεων εμφανιζόταν κατά 71% ως παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη συζήτηση στον ακαδημαϊκό χώρο, σε μια περίοδο κατά την οποία πανεπιστήμια και καθηγητές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη χρήση εργαλείων AI από φοιτητές για τη συγγραφή εργασιών.

Ο Μάικλ Σοκόλοου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μέιν, σχολίασε ότι η υπόθεση καθιστά ακόμη δυσκολότερη την προσπάθεια των καθηγητών να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να γράφουν με «πειστικότητα, δημιουργικότητα, προσωπικότητα και ύφος».

Ακόμη και άνθρωποι που είχαν εκφράσει στο παρελθόν θετικές απόψεις για το έργο του Χάουσμαν εμφανίστηκαν έκπληκτοι από την υπόθεση.

Ο Τζο Γουάισενταλ του Bloomberg ανέφερε ότι είχε μάθει πολλά από τον Χάουσμαν και είχε απολαύσει τις συζητήσεις μαζί του, προσθέτοντας ότι βρίσκει την υπόθεση «πραγματικά εκπληκτική», τόσο ως προς τη συγγραφή όσο και ως προς τη δημοσίευση του κειμένου.

Ο 70χρονος Χάουσμαν, ο οποίος διετέλεσε υπουργός στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, δεν είχε απαντήσει μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου στα αιτήματα για σχόλιο. Οι Financial Times και η Harvard Kennedy School κλήθηκαν επίσης να τοποθετηθούν.

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