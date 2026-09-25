Τζεφ Μπέζος: Η σύζυγός του «σκανδαλίζει» τον Λευκό Οίκο στο επίσημο δείπνο - Δείτε γιατί

Snapshot Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος προκάλεσε κριτική για την εμφάνισή της στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο λόγω του βαθύτατου ντεκολτέ της.

Το φόρεμά της, δημιουργία του Alexander McQueen, άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και τόνιζε το τεράστιο διαμαντένιο κολιέ της.

Χρήστες στο διαδίκτυο σχολίασαν αρνητικά την επιλογή της, χαρακτηρίζοντάς την ακατάλληλη και μη κομψή για την περίσταση.

Η Σάντσεζ Μπέζος έχει προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις με τις εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι θεωρεί τις προηγούμενες εμφανίσεις της συντηρητικές και νιώθει περήφανη για τον εαυτό της. Snapshot powered by AI

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της, Τζεφ Μπέζος στον επίσημο δείπνο της Πέμπτης το βράδυ προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο. Όμως η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, ούτε ασχολίαστη.

Επέλεξε το μαύρο, αλλά όχι το κλασσικό. Η δημιουργία του Alexander McQueen άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της, και το βαθύτατο ντεκολτέ αποτελούσε το τέλειο φόντο για το τεράστιο διαμαντένιο κολιέ της.

Όμως το ντεκολτέ ήταν εκείνο που τράβηξε την προσοχή...

Lauren Sanchez Bezos and Jeff Bezos arrive for the Xi Jinping state dinner at the White House pic.twitter.com/cUINkjnTFq — Danny Kemp (@dannyctkemp) September 24, 2026

«Τα χρήματα δεν αγοράζουν την κομψότητα. Ντύνεται απαίσια. Τόσο ακατάλληλο», έγραψε ένας χρήστης στο X.

«Δείξε λίγη αξιοπρέπεια, για τον Θεό. Πρόκειται για επίσημο δείπνο και είσαι 56 ετών», πρόσθεσε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος συμπλήρωσε: «Με τα διαμάντια της θα μπορούσαν να ταϊστούν πολλά παιδιά που πεινάνε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάντσεζ Μπέζος προκαλεί αντιδράσεις με τις εμφανίσεις της στον Λευκό Οίκο.

Το 2024, δέχτηκε κριτική επειδή επέλεξε ένα διαφανές κόκκινο φόρεμα-κορσέ που άφηνε το στήθος της εντελώς εκτεθειμένο. Τον επόμενο χρόνο, επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα — που δεν διέφερε πολύ από τη φετινή επιλογή της. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εμφάνισή της στην ορκωμοσία του 2025, με ένα λευκό δαντελένιο σουτιέν να ξεπροβάλλει από το ταγέρ της, αν και η ίδια θεωρεί ότι είχε «ντυθεί συντηρητικά» και ότι ήταν «πολύ περήφανη» για τον εαυτό της.