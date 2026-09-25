Ντενίζ Ρίτσαρντς: Αναβιώνει την πιο εμβληματική σκηνή της, μετά την πλαστική των 200.000 δολαρίων

Snapshot Η Ννίζ Ρίτσαρντς αναβίωσε την εμβληματική σκηνή από την ταινία «Wild Things» του 1998 με νέα φωτογράφιση.

Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση συνολικού κόστους περίπου 200.000 δολαρίων, περιλαμβάνοντας λίφτινγκ, ανόρθωση φρυδιών, άνω βλεφάρων, χειλιών και μεταμόσχευση λίπους.

Η Ρίτσαρντς είναι μία από τις πιο κερδοφόρες διασημότητες στο OnlyFans, με εισόδημα έως 300.000 δολάρια το μήνα.

Ζήτησε από δικαστή να απορρίψει το αίτημα του πρώην συζύγου της να πάρει τα μισά από τα έσοδά της από το OnlyFans μετά το διαζύγιό τους.

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Ρίτσαρντς και του πρώην συζύγου της ακολούθησε μετά την αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2025. Snapshot powered by AI

Σε μία επανάληψη, μιας από τις πιο εμβληματικές σκηνές του κινηματογράφου, προχώρησε η Ντενίζ Ρίτσαρντς, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη εκτέλεση...

Η ηθοποιός, που καθήλωσε βγαίνοντας από την πισίνα σε αργή κίνηση στην ταινία «Wild Things» του 1998, επέστρεψε για μια καυτή νέα φωτογράφιση στο ίδιο κόνσεπτ.

Η Ρίτσαρντς, 55 ετών σήμερα, είναι μία από τις πιο κερδοφόρες διασημότητες στο OnlyFans.

denise richards in wild things, 1998 pic.twitter.com/hkIZkFjaci — bearwiitch (@bearwiitch) April 23, 2025

Στην επανάληψη της σκηνής, άλλαξε το χρώμα του μαγιό σε μαύρο, αφήνοντας με την απορία τους θαυμαστές της, για το αν όντως επεδίωκε την αναβίωση της σκηνής του ερωτικού θρίλερ, που καθιερώθηκε στον χρόνο ως ένα σημαντικό κλασικό έργο με φανατικό κοινό. Θεωρείται ευρέως ως ο πιο εμβληματικός ρόλος της Ρίτσαρντς, μαζί με τις ταινίες «Starship Troopers», «The World Is Not Enough» και «Drop Dead Gorgeous».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πλαστικό χειρουργό της, τον Δρ Μπεν Ταλέι, στα «Daytime Beauty Awards 2026» στο Λος Άντζελες.

Ο χειρουργός, που εδρεύει στο Μπέβερλι Χιλς, ήταν αυτός που πραγματοποίησε το βαθύ λίφτινγκ της σταρ, το οποίο κόστισε περίπου 200.000 δολάρια.

Η Ρίτσαρντς υποβλήθηκε επίσης σε ανόρθωση φρυδιών, ανόρθωση άνω βλεφάρων, ανόρθωση χειλιών και μεταμόσχευση λίπους από τους δικούς της μηρούς στον λαιμό και το πρόσωπό της.

Εκτός από την υποκριτική, η Ρίτσαρντς, μητέρα τριών παιδιών, είναι μία από τις μεγαλύτερες διασημότητες στο OnlyFans, κερδίζοντας έως και 300.000 δολάρια το μήνα από την πλατφόρμα.

Πριν ξεκινήσει στο OnlyFans, η Ρίτσαρντς εμφανίστηκε γυμνή σε πολλές ταινίες και πόζαρε επίσης για το Playboy.

Τον Ιανουάριο, ζήτησε από έναν δικαστή του Λος Άντζελες να απορρίψει το αίτημα του πρώην συζύγου της, Άαρων Φάιπερς, να πάρει τα μισά από τα έσοδά της από το OnlyFans.

Ο πρώην σύζυγος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2025, επικαλούμενος «ασυμβίβαστες διαφορές». Στους μήνες που ακολούθησαν, υπήρξε δημόσια αντιπαράθεση των πρώην συζύγων με σκληρές κατηγορίες.