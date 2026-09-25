Ηράκλειο: Βρήκαν 500 αρχεία παιδικής πορνογραφίας στο σπίτι του 40χρονου που συνελήφθη

Snapshot Στο σπίτι του 40χρονου που συνελήφθη στο Ηράκλειο βρέθηκαν περίπου 500 αρχεία με παιδική πορνογραφία, τα οποία θα εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ο δράστης παρακολουθούσε και παρενόχλησε σεξουαλικά τρεις νεαρές γυναίκες, με επίκεντρο την 18χρονη που ήταν το κλειδί για τη σύλληψή του.

Ο 40χρονος εισέβαλε παράνομα σε σπίτια και μπαλκόνια, προκαλώντας τρόμο σε γειτονιές του Ηρακλείου.

Η σύλληψη έγινε μετά από παρακολούθηση της 18χρονης από αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω ενώ αυνανιζόταν στο μπαλκόνι της.

Ο δράστης αρνήθηκε να συνεργαστεί κατά την ανάκριση και γνώριζε πώς να αποφεύγει την διαδικτυακή ανίχνευση. Snapshot powered by AI

Περίπου 500 ψηφιακά αρχεία με πολύ σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκαν στο σπίτι του 40χρονου που συνελήφθη έξω από το σπίτι 18χρονης, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο εντοπισμός του υλικού αυτού στον υπολογιστή του δεν θα ήταν καθόλου εύκολος αλλά ο 40χρονος έκανε το μοιραίο λάθος: ξέχασε να διαγράψει μία φωτογραφία. Και η φωτογραφία αυτή, με ένα κλικ, σε οδηγούσε στο τούνελ του αποτροπιασμού. Οδηγούσε στο Dark Web της φρίκης. Δεκάδες παιδιά, ηλικίας 4,5, 6 ετών, να κακοποιούνται σκληρά σεξουαλικά.

Όλα τα αρχεία θα σταλούν στα αρμόδια Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ ώστε να ερευνηθεί η προέλευση και η διαδρομή τους. Είναι μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που χειρίζεται το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας, στο οποίο υπάγονται και όλα τα αδικήματα γενετήσιων πράξεων.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου βρήκαν και βιντεοσκοπημένο υλικό που αφορά σε τουλάχιστον ακόμα δύο γυναίκες -εκτός των τριών που είναι ταυτοποιημένες και αναφέρονται ως παθούσες στη δικογραφία- τις οποίες είχε καταγράψει ο 40χρονος μέσα στα σπίτια τους, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Εισέβαλε σε σπίτια και μπαλκόνια γυναικών

Ο 40χρονος είχε καταστεί τρόμος και φόβος για νεαρές κοπέλες σε γειτονιές του Ηρακλείου, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Μασταμπά και της Θερίσου, καθώς είχε φτάσει στο σημείο να εισβάλλει στα μπαλκόνια και στα σπίτια τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις περιπτώσεις νεαρών γυναικών, δύο φοιτητριών, 25 και 20 ετών, και μίας 18χρονης, η οποία υπήρξε «κλειδί» για την επ' αυτοφώρω σύλληψη του, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Είχε «τρυπώσει» στο μπαλκόνι της 18χρονης, την οποία παρενοχλούσε με εμμονικό τρόπο. Αστυνομικοί της Ασφάλειας την είχαν στήσει απ΄ έξω και περίμεναν να εμφανιστεί. Αυτό έκαναν τις τελευταίες νύχτες, βέβαιοι ότι ο 40χρονος θα έκανε και πάλι την εμφάνιση του στο μπαλκόνι της 18χρονης για να αυνανιστεί μπροστά από το τζάμι της, με την ίδια να τρέμει σαν το ψάρι από τον φόβο της.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας φώναξαν «Αστυνομία», με τον δράστη να επιχειρεί να διαφύγει. Εκείνοι έτρεξαν να τον σταματήσουν και να του κλείσουν το δρόμο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη. Ο 40χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, με συνέπεια να τραυματιστεί στο χέρι αστυνομικός της υπηρεσίας. Τελικά, όμως, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Οι πρώτες αναφορές της διεστραμμένης και επικίνδυνης δράσης τους καταγράφηκαν περίπου στα μέσα Ιουνίου. Αρχικώς υπήρξε αναφορά για παραβίαση στην σίτα παραθύρου τουαλέτας σε δύο διαμερίσματα, όπου διαμένουν οι δύο φοιτήτριες, 25 και 20 ετών αντίστοιχα.

Προέκυψε ότι νωρίτερα, την ίδια ημέρα, είχε ακολουθήσει στο δρόμο με τα πόδια την 20χρονη φοιτήτρια. Φέρεται να αυνανίστηκε όσο την ακολουθούσε, ενώ στην συνέχεια παρέμεινε έξω από το σπίτι της για περίπου ένα δίωρο.

Εμμονή με την 18χρονη

Στις 7 Ιουλίου καταγράφεται να μπαίνει στην αυλή της 18χρονης κοπέλας και να σκαρφαλώνει στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της με σκοπό την παρακολούθηση της στο εσωτερικό του σπιτιού.

Επανέρχεται στο ίδιο σπίτι στα μέσα Αυγούστου, την επομένη της Παναγίας, και προσπαθεί να εισέλθει παράνομα από την μπαλκονόπορτα στο υπνοδωμάτιο της, αλλά γίνεται αντιληπτός.

Δύο ημέρες μετά επιστρέφει και πάλι στο σπίτι της 18χρονης και επιχειρεί, όπως καταγγέλλεται, να δει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της, από την ανάκληση του παραθύρου της τουαλέτας. Και πάλι, όμως, γίνεται αντιληπτός.

Ο 40χρονος φέρεται να έχει πάθει εμμονή με την 18χρονη, την οποία έχει στοχοποιήσει και πηγαίνει στο σπίτι της κατ' επανάληψη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ξανά στο μπαλκόνι της κοπέλας, η οποία, όμως απουσιάζει. Εκείνος αυνανίζεται και αποχωρεί. Επιστρέφει ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στέκεται έξω από το σπίτι, το κοιτάζει και αυνανίζεται ξανά.

«Δεν έχω να πω τίποτα»

Ο 40χρονος τον τελευταίο καιρό ήταν άνεργος. Διαμένει μόνος σε ένα διαμέρισμα, στην περιοχή της Θερίσου. Οι γονείς του δεν βρίσκονται στη ζωή. Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, ήταν αμίλητος και αμείλικτος. Αρνήθηκε να πει το παραμικρό. Προκύπτει, ωστόσο, από τα όσα έχουν βρεθεί, ότι γνώριζε πολύ καλά πώς να κινείται και να μην «ανιχνεύεται», τουλάχιστον διαδικτυακά.

Διαβάστε επίσης