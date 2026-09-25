Ηράκλειο: Επεισοδιακή σύλληψη 40χρονου που έγινε ο εφιάλτης σε νεαρές γυναίκες

Snapshot Συνελήφθη 40χρονος στο Ηράκλειο που είχε γίνει φόβος για νεαρές γυναίκες, κυρίως στην περιοχή του Μασταμπά.

Στην κατοχή του βρέθηκαν σχεδόν 500 αρχεία παιδικής πορνογραφίας και οπτικό υλικό με μη ταυτοποιημένες γυναίκες.

Ο άνδρας είχε στοχοποιήσει εμμονικά μία 18χρονη, εισερχόμενος παράνομα στο σπίτι της και αυτοϊκανοποιούμενος σε δημόσιους χώρους.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από καταδίωξη και πάλη με αστυνομικούς, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, όπως βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία ανηλίκων. Snapshot powered by AI

Φόβος και τρόμος για νεαρές κοπέλες σε γειτονιές του Ηρακλείου Κρήτης, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Μασταμπά, είχε καταστεί τους τελευταίους μήνες 40χρονος, η περίπτωση του οποίου χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Τελικά συνελήφθη από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις νεαρών γυναικών, δύο φοιτητριών 25 και 20 ετών, και μίας 18χρονης, η οποία υπήρξε «κλειδί» για την επ' αυτοφώρω σύλληψη του, έχουν ήδη καταγραφεί επίσημα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, οι συνταρακτικές αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ. Σε έρευνα στο σπίτι του 40χρονου, αστυνομικοί της Ασφάλειας βρήκαν σχεδόν 500 ψηφιακά αρχεία με παιδική πορνογραφία. Αστυνομικοί ένιωσαν φοβερή αποστροφή και μόνο που αντίκρισαν κάποιες εικόνες.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που δεν αποκλείεται να έχει συνέχεια. Ο 40χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής με άκρως επεισοδιακό τρόπο ενώ είχε «τρυπώσει» στο μπαλκόνι της 18χρονης, στον Μασταμπά.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας την είχαν στήσει απ΄ έξω και περίμεναν να εμφανιστεί. Αυτό έκαναν τις τελευταίες νύχτες, βέβαιοι ότι ο 40χρονος θα έκανε και πάλι την εμφάνιση του στο μπαλκόνι της 18χρονης. Όταν τον εντόπισαν φώναξαν «αστυνομία» και εκείνος προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να τον κυνηγούν και ακολούθησε πάλη. Ο 40χρονος αντιστάθηκε στη σύλληψη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι αστυνομικός. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Οι πρώτες αναφορές της δράσης του καταγράφηκαν περίπου στα μέσα Ιουνίου. Αρχικά υπήρξε αναφορά για διάρρηξη στην σίτα παραθύρου τουαλέτας σε δύο διαμερίσματα, στην Θενών, όπου διαμένουν δύο φοιτήτριες, 25 και 20 ετών αντίστοιχα. Προέκυψε ότι νωρίτερα, την ίδια ημέρα, είχε ακολουθήσει στο δρόμο με τα πόδια την 20χρονη φοιτήτρια. Φέρεται να αυτοϊκανοποιήθηκε όσο την ακολουθούσε, ενώ στην συνέχεια παρέμεινε έξω από το σπίτι της για περίπου ένα δίωρο.

To Cretalive.gr παρουσιάζει αποκαλυπτικό στιγμιότυπο από βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 40χρονος να ακολουθεί μία από τις κοπέλες και να κατεβάζει το παντελόνι του.

Εμμονή με την 18χρονη

Στις 7 Ιουλίου καταγράφεται να μπαίνει στην αυλή της 18χρονης κοπέλας και να σκαρφαλώνει στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της με σκοπό την παρακολούθηση της στο εσωτερικό του σπιτιού. Η 18χρονη διέμενε στο σπίτι με την μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στα μέσα Αυγούστου προσπαθεί να εισέλθει παράνομα από την μπαλκονόπορτα στο υπνοδωμάτιο της, αλλά γίνεται αντιληπτός. Δύο ημέρες μετά επιστρέφει και πάλι στο σπίτι της 18χρονης και προσπαθεί, όπως καταγγέλλεται, να δει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της, από την ανάκληση του παραθύρου της τουαλέτας. Και πάλι, όμως, γίνεται αντιληπτός.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε πάθει εμμονή με την 18χρονη, την οποία είχε στοχοποιήσει. Στις 6 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ξανά στο μπαλκόνι της κοπέλας, η οποία, όμως απουσιάζει. Εκείνος αυτοϊκανοποιείται και αποχωρεί. Επιστρέφει ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στέκεται έξω από το σπίτι, το κοιτάζει και αυτοϊκανοποιείται. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ο 40χρονος έχει κλιμακώσει επικίνδυνα τις κινήσεις του με επίκεντρο την 18χρονη, γι' αυτό τον περίμεναν να φανεί και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της σωματικής βλάβης, της απειλής, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.