Ηράκλειο: «Άφαντα» 218 αιγοπρόβατα – Εντοπίστηκε κοπάδι με 105 ζώα

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Βιάννου στο Ηράκλειο, όπου οδήγησε στη σύλληψη ενός 45χρονου, ενώ αγνοούνται 218 αιγοπρόβατα.

Κατά τους ελέγχους, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι 218 αιγοπρόβατα που αναγράφονταν σε κτηνοτροφική δήλωση δεν εντοπίστηκαν στο ποιμνιοστάσιο που ελέγχθηκε. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ανεπιτήρητο κοπάδι με 105 αιγοπρόβατα.

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