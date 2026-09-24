Άλμα στο πετρέλαιο μετά την αποτροπή πυραυλικής επίθεσης από τη Σαουδική Αραβία

Οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση από τους φόβους για τον πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν παρατείνεται - Το Brent ανήλθε στα 107,90 δολάρια το βαρέλι

Δημήτρης Μάνωλης

Άλμα στο πετρέλαιο μετά την αποτροπή πυραυλικής επίθεσης από τη Σαουδική Αραβία
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  • Οι τιμές του πετρελαίου Brent αυήθηκαν κατά 4 στα 107,90 δολάρια το βαρέλι μετά την αποτροπή πυραυλικής επίθεσης από τη Σαουδική Αραβία.
  • Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι που στόχευαν σημαντικές διαδρομές εξαγωγής πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η Σαουδική Αραβία εργάζεται για την αποκατάσταση της παραγωγής μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης, ο οποίος είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από επιθέσεις με drones.
  • Το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες οικονομίες αυξήθηκε σε υψηλά πολλών ετών λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό.
  • Οι αγορές αναμένουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve έως τον Απρίλιο, με πιθανότητα 70% για νέα αύξηση τον Οκτώβριο.
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Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά την αποτροπή από τη Σαουδική Αραβία απόπειρας επίθεσης των Χούθι σε σημαντική διαδρομή εξαγωγής αργού.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 4% την Πέμπτη, φτάνοντας τα 107,90 δολάρια το βαρέλι, αφού οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή της Υεμένης.

Η επίθεση είχε στόχο την περιοχή Ταΐφ και Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί την κύρια εναλλακτική οδό εξαγωγής αργού πετρελαίου. Η σαουδαραβική αντίδραση ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι το Ριάντ θα μπορέσει να διατηρήσει απρόσκοπτες τις ροές πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να αποκαταστήσει την παραγωγή μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης, ο οποίος είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στις 11 Σεπτεμβρίου έπειτα από επιθέσεις με drones που το Ριάντ απέδωσε σε ιρακινές πολιτοφυλακές.

Την ίδια ώρα, το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού των ΗΠΑ ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004, καθώς το παγκόσμιο κύμα πωλήσεων στις αγορές ομολόγων εντάθηκε.

Η απόδοση των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε την Πέμπτη στο 5,43%, ενώ η απόδοση των 30ετών βρετανικών ομολόγων έφτασε το 5,87%, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου εκτινάχθηκε επίσης στο 3,08%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1996.

Οι νέες αυξήσεις δείχνουν ότι το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα επιταχύνεται, καθώς η ισχυρότερη του αναμενομένου ανάπτυξη στις ΗΠΑ και οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τους φόβους για τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ κατέγραψε απροσδόκητη άνοδο τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.

Οι traders στοιχηματίζουν πλέον σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους, σε μια προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού. Οι χρηματαγορές αποτιμούν περίπου 70% πιθανότητα η Federal Reserve να ακολουθήσει την αύξηση επιτοκίων αυτού του μήνα με ακόμη μία αύξηση τον Οκτώβριο.

Οι Χούθι λένε ότι επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις του Ριάντ και της Aramco στο Γιανμπού

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν, δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αυτού που χαρακτήρισαν «ευαίσθητο στόχο» στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, και σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην πόλη Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς την νότια επαρχία Ταΐφ και την περιοχή Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία για επίθεση στο Ριάντ ή για ζημιές ή θύματα είτε στην Ταΐφ είτε στη Γιανμπού.

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