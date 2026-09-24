Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο και εχθρικό drone

Οι ελληνικοί Patriot εξακολουθούν να αξιοποιούνται στη Σαουδική Αραβία με ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ μαίνονται οι εχθροπραξίες με τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στις 13:40 σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), ενεπλάκη επιτυχώς εκτοξεύοντας 2 βλήματα κατά 1 βαλλιστικού πύραυλο και 1 Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος (UAVs).

Οι ελληνικοί Patriot έχουν αποσταλεί στο πλαίσιο της συμμετοχής στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Σημειώνεται ότι τελευταία φορά σημειώθηκε εμπλοκή με επιτυχές αποτέλεσμα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 στη Σαουδική Αραβία, με τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Τότε, η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕΛΔΥΣΑ ενεργοποιήθηκε άμεσα κατά τη διάρκεια εχθρικής αεροπορικής επιδρομής. Το ελληνικό σύστημα αεράμυνας εκτόξευσε συνολικά τρία βλήματα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) που κινούνταν απειλητικά στην περιοχή.

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