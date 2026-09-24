Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας.
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- Η φωτιά προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.
- Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της δυσκολίας στη διέλευση.
- Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στην οδό Ακαδημίας 71, στο κέντρο της Αθήνας.
Η δυσκολία στην κυκλοφορία προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.
Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.
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