Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Snapshot Η φωτιά προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της δυσκολίας στη διέλευση.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στην οδό Ακαδημίας 71, στο κέντρο της Αθήνας.

Η δυσκολία στην κυκλοφορία προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.