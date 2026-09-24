Μπραντ Πιτ: Κομψός με κοστούμι στο Σαν Σεμπαστιάν - Η Ινές ντε Ραμόν στο πλευρό του

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν για την παρουσίαση της ταινίας «Στην καρδιά του κτήνους».

Η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε ένα lingerie φόρεμα σε πράσινες και nude αποχρώσεις με boho αισθητική, ενώ ο Μπραντ Πιτ φορούσε κοστούμι με κλασικό tailoring και ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Το ζευγάρι είχε προηγουμένως εμφανιστεί μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας στο Τενεσί, όπου ο Μπραντ Πιτ φορούσε δίκομμο κοστούμι με στρατιωτικό μοτίβο σε πράσινες αποχρώσεις.

Οι κοινές τους εμφανίσεις δείχνουν οικειότητα και συντονισμό στο στιλ και την παρουσία τους μπροστά στους φωτογράφους. Snapshot powered by AI

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έδωσαν το «παρών» στην 74η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, με τον ηθοποιό να παρουσιάζει τη νέα του ταινία «Στην καρδιά του κτήνους».

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο κόκκινο χαλί, με την Ινές ντε Ραμόν να βρίσκεται στο πλευρό του Μπραντ Πιτ και να τραβά τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων επέλεξε ένα lingerie φόρεμα σε πράσινες και nude αποχρώσεις, παραμένοντας πιστή στο boho αισθητικό ύφος που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Ο Μπραντ Πιτ, από την πλευρά του, επέλεξε ένα πιο επίσημο σύνολο, με κλασικό κοστούμι και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που έκαναν ξεχωριστή την εμφάνισή του.

Μαζί και στην πρεμιέρα της ταινίας του στο Τενεσί

Η κοινή τους εμφάνιση στο Σαν Σεμπαστιάν έρχεται μετά την παρουσία τους στην πρεμιέρα της «Heart of the Beast» στο Τενεσί.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έδωσαν τότε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, στο Τενεσί, τραβώντας τα βλέμματα με την κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στην εκδήλωση, με τις κοινές τους στιγμές μπροστά στους φωτογράφους να αποτυπώνουν την οικειότητα μεταξύ τους.

Ο Μπραντ Πιτ είχε επιλέξει ένα δίκομμο κοστούμι με στρατιωτικό μοτίβο σε πράσινες αποχρώσεις, μια εμφάνιση που ταίριαζε και με το πολεμικό ύφος της νέας του ταινίας.

https://www.instagram.com/reel/DdqRTZ9OG0n/

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