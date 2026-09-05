Αυτό είναι το μεγάλο «ελάττωμα» του Τζορτζ Κλούνεϊ, σύμφωνα με τον Μπραντ Πιτ

Το επικό πείραγμα του Μπραντ Πιτ στον Τζορτζ Κλούνεϊ

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Αυτό είναι το μεγάλο «ελάττωμα» του Τζορτζ Κλούνεϊ, σύμφωνα με τον Μπραντ Πιτ
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Ο Μπραντ Πιτ έχει μόνο καλά λόγια να πει για τον επί χρόνια φίλο του, Τζορτζ Κλούνεϊ. Ωστόσο, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί και με μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του συναδέλφου του. Με αφορμή την τελευταία σημαντική διάκριση στην καριέρα του Κλούνεϊ, ο Πιτ έστειλε ένα χιουμοριστικό μήνυμα που χάρισε γέλιο στο κοινό.

Ο Πιτ χαρακτήρισε τον Κλούνεϊ ως «πολύ κακό χορευτή» κατά την απονομή του Χρυσού Λέοντα

Ο Μπραντ Πιτ δήλωσε αστειευόμενος ότι ο χορός είναι κάτι που οι θαυμαστές δεν θα πρέπει να περιμένουν ποτέ να δουν από τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Το χιουμοριστικό μήνυμα του Πιτ διάβασε η Λόρα Ντερν κατά την έναρξη του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η τελετή ήταν αφιερωμένη στον Κλούνεϊ, ο οποίος τιμήθηκε με τον σημαντικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

Ο Πιτ εξήρε σχεδόν κάθε πτυχή της προσωπικότητας του Κλούνεϊ, πριν καταλήξει στην ατάκα – έκπληξη. «Μπορεί να κάνει, να εκτελέσει, να πετύχει και να διακριθεί σχεδόν σε οτιδήποτε, και μάλιστα καλύτερα από όλους εμάς, αλλά, σας παρακαλώ, κρατήστε τον μακριά από την πίστα», διάβασε η Ντερν εκ μέρους του Πιτ. Ο ηθοποιός συνέχισε χαρακτηρίζοντας τον Κλούνεϊ ως «απατεώνα, φαρσέρ, αλτρουιστή, ηθοποιό και αθλητή», προτού καταλήξει ότι είναι «πολύ κακός χορευτής».

Η Ντερν, από την πλευρά της, απέτισε φόρο τιμής στον Κλούνεϊ κατά τη διάρκεια της τελετής, κάνοντας λόγο για «έναν άνθρωπο με βαθιά ανθρωπιά και ακεραιότητα». Ακόμη, εξήρε το έργο του ως ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού, καθώς και τη δράση του ως ακτιβιστή, ενώ, τον χαρακτήρισε ως «έναν από τους πιο αστείους φίλους που θα μπορούσε να έχει κανείς». Μάλιστα, υπενθύμισε ότι ο Κλούνεϊ έχει αναδειχθεί δύο φορές από το περιοδικό People ως «Ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή».

Η τελευταία αυτή ανταλλαγή προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στο φιλικό πείραγμα μεταξύ του Κλούνεϊ και του Πιτ, οι οποίοι συχνά αστειεύονται ο ένας εις βάρος του άλλου δημόσια εδώ και χρόνια. Οι δύο ηθοποιοί επανενώθηκαν πιο πρόσφατα στη μεγάλη οθόνη, στο θρίλερ του 2024 Wolfs, στην πρώτη κοινή κινηματογραφική τους εμφάνιση μετά το Burn After Reading του 2008. Το Wolfs έκανε, επίσης, πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την προηγούμενη χρονιά.

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