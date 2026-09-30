Αεροπορική εταιρία flydubai: Από χαμηλού κόστους σε full service - Δύο εφιαλτικά περιστατικά

Snapshot Στην πτήση της flydubai, οι δύο πιλότοι, Ρώσος και Ουκρανός, συνεπλάκησαν και μαχαιρώθηκαν στο πιλοτήριο, προκαλώντας ψευδή σήμα αεροπειρατείας.

Η flydubai ξεκίνησε ως αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους και έχει εξελιχθεί σε full-service με πάνω από 130 διεθνείς προορισμούς.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2008 με έδρα το Ντουμπάι και σχεδιάζει να επεκτείνει το στόλο της σε πάνω από 100 αεροσκάφη έως το 2026.

Το 2015 και το 2016, η flydubai είχε δύο σοβαρά ατυχήματα, ένα με πυρά στη Βαγδάτη χωρίς θύματα και μία συντριβή στο Ροστόφ όπου σκοτώθηκαν 62 άτομα.

Η αναβάθμιση του στόλου περιλαμβάνει αεροσκάφη νεότερης γενιάς που είναι πιο οικονομικά σε καύσιμα και βελτιώνουν την εμπειρία πτήσης. Snapshot powered by AI

Παρολίγον εφιάλτης στον αέρα σήμερα όταν οι δύο πιλότοι σε πτήση της αεροπορικής εταιρίας, flydubai, ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός, συνεπλάκησαν και μαχαιρώθηκαν στο πιλοτήριο.

Το άνευ προηγούμενου περιστατικό εκτυλίχθηκε στο πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8 της flydubai. Οι δύο πιλότοι καβγάδισαν και κατέληξαν να στείλουν ψευδώς κωδικό για αεροπειρατεία, που σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Ποια είναι η αεροπορική εταιρία flydubai

Η flydubai είχε ξεκινήσει αρχικά ως μια χαμηλού κόστους εταιρία με έδρα το Ντουμπάι. Η flydubai έχει εξελιχθεί πλέον από αερομεταφορέα χαμηλού κόστους σε αεροπορική εταιρία πλήρους εξυπηρέτησης (full-service). Πραγματοποιεί πτήσεις κυρίως στην Μέση Ανατολή αλλά και σε πάνω από 130 διεθνείς προορισμούς όπως στην Αφρική, στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη).

Ιδρύθηκε το 2008 από την κυβέρνηση του Ντουμπάι με κεντρικό κόμβο της να είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB).

Πρόσφατα η flydubai ανακοίνωσε την επόμενη φάση της αναπτυξιακής της στρατηγικής, με την επέκταση του στόλου της σε πάνω από 100 αεροσκάφη και την έναρξη ενός νέου προγράμματος αναβάθμισης καμπίνας τον Σεπτέμβριο.

Η αεροπορική εταιρεία θα παραλάβει 11 επιπλέον αεροσκάφη το 2026, μεταξύ των οποίων επτά Boeing 737-9 MAX και τέσσερα Boeing 737-8 MAX, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην συνεχιζόμενη επέκτασή της. Οι προγραμματισμένες παραλαβές εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο εκσυγχρονισμού του στόλου της flydubai, το οποίο αποσκοπεί στην αντικατάσταση παλαιότερων αεροσκαφών, προσφέροντας παράλληλα στην αεροπορική εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για την επέκταση του δικτύου της, την αύξηση της χωρητικότητας σε δρομολόγια υψηλής ζήτησης και την αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την εταιρία η εισαγωγή αεροσκαφών νεότερης γενιάς θα ενισχύσει επίσης τη δέσμευση της flydubai να διαθέτει έναν νεότερο και πιο οικονομικό σε καύσιμα στόλο, προσφέροντας παράλληλα στους πελάτες μια πιο συνεπή και εκλεπτυσμένη εμπειρία πτήσης.

Τι πιλότους χρησιμοποιεί

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια η εταιρία, fχρησιμοποιεί έμπειρους και πλήρως πιστοποιημένους πιλότους πολιτικής αεροπορίας (Commercial Pilots) από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξειδικεύονται κυρίως σε αεροσκάφη Boeing 737.

Λόγω της ταχείας ανάπτυξής της, η εταιρεία προσλαμβάνει ιπτάμενο προσωπικό μέσα από τρεις διαφορετικές κατηγορίες εμπειρίας:

Κυβερνήτες (Captains) & Συγκυβερνήτες (First Officers) Πρόκειται για έμπειρους πιλότους που προσλαμβάνονται απευθείας από τη διεθνή αγορά. Χωρίζονται σε: α)Type-Rated (Με προϋπηρεσία στο Boeing 737): Πιλότοι που πετούν ήδη το συγκεκριμένο αεροσκάφος (εκδόσεις NG ή MAX). Για τη θέση του Κυβερνήτη, η εταιρεία απαιτεί τουλάχιστον 5.000 συνολικές ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1.000 ως κυβερνήτης σε Boeing 737. β) Non-Type Rated (Χωρίς προϋπηρεσία στο Boeing 737): Έμπειροι πιλότοι που προέρχονται από άλλους τύπους σύγχρονων αεροσκαφών (π.χ. Airbus). Η flydubai αναλαμβάνει να τους εκπαιδεύσει και να τους πιστοποιήσει στα δικά της αεροπλάνα μέσω ειδικών προγραμμάτων (training bonds). Νέοι Αξιωματικοί (Second Officers / Cadets) Η εταιρία προσλαμβάνει επίσης νέους πιλότους που κατέχουν ήδη εμπορικό πτυχίο (CPL), αλλά έχουν χαμηλή πτητική εμπειρία (περίπου 225 ώρες). Τους εντάσσει στο δικό της πρόγραμμα, τους χρηματοδοτεί την εκπαίδευση στον τύπο αεροσκάφους (type rating) στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσομοιωτών της στο Ντουμπάι και τους βοηθά να ξεκινήσουν την καριέρα τους. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από το Μηδέν (Ab Initio / MPL) Η flydubai «χτίζει» και τους δικούς της πιλότους. Διαθέτει ένα πρόγραμμα (Multi-Pilot License) όπου δέχεται υποψηφίους ηλικίας 17-30 ετών χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη πτητική εμπειρία. Τους εκπαιδεύει πλήρως από το μηδέν (ground school, προσομοιωτές και πτήσεις) για να στελεχώσουν απευθείας τα πιλοτήριά της.

Τα περιστατικά το 2015 και 2016

Ωστόσο προ δεκαετίας δύο σοβαρά περιστατικά είχαν καταγραφεί με αεροσκάφη της εν λόγω αεροπορικής εταιρίας.

Στις 26 Ιανουαρίου του 2015, ένα αεροσκάφος Boeing 737-800 της εταιρίας flydubai, που πραγματοποιούσε την πτήση 215 από το Ντουμπάι στην Βαγδάτη, με 154 επιβαίνοντες, χτυπήθηκε από πυρά ενώ προσέγγιζε στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν χρειάστηκε η παροχή ιατρικής βοήθειας σε κανέναν από τους επιβάτες ή το πλήρωμα.

Στις 18 Μαρτίου 2016 ένα Boeing 737-800 της εταιρείας flydubai που προερχόταν από το Ντουμπάι συνετρίβη γύρω στις 03:50 (ώρα Μόσχας, 02:50 ώρα Ελλάδας) ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ροστόφ-oν- Ντον σε κακές καιρικές συνθήκες. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν και οι 62 επιβαίνοντες.

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