Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την 32η σεζόν της Αγγελικής Νικολούλη

Snapshot Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει στο MEGA για την 32η σεζόν της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20.

Η εκπομπή συνεχίζει την έρευνα σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις.

Το «Φως στο Τούνελ» συνεργάζεται με διεθνείς και ομοσπονδιακές αστυνομικές αρχές για την επίλυση υποθέσεων.

Το τηλεοπτικό κοινό παραμένει σημαντικός σύμμαχος, παρέχοντας μαρτυρίες και στοιχεία που βοηθούν στις έρευνες. Snapshot powered by AI

Η Αγγελική Νικολούλη είναι από τις σταθερές αξίες στο χρηματιστήριο της TV. Η παρουσιάστρια επιστρέφει για 32η σεζόν, με το «Φως στο Τούνελ».

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23.20. Η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της μπαίνουν και πάλι δυναμικά στην έρευνα. Για το «Τούνελ» κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Κάθε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στη λύση ενός μυστηρίου και να ρίξει φως σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις.

«Η έρευνα δεν γνωρίζει σύνορα. Με αποκαλύψεις διεθνούς εμβέλειας, το «Τούνελ» είναι και πάλι έτοιμο να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας ακόμη και με ομοσπονδιακές αστυνομικές αρχές του εξωτερικού, αναζητώντας απαντήσεις εκεί όπου οι άλλοι σταματούν.

Το Τούνελ και η Αγγελική Νικολούλη με τη δημοσιογραφική έρευνα και τις αποκαλύψεις τους, καθορίζουν όλα αυτά τα χρόνια τις εξελίξεις σε πολύκροτες ιστορίες. Σύμμαχός τους, το τηλεοπτικό κοινό που βοηθά με μαρτυρίες και σημαντικά στοιχεία, ανοίγοντας και τους πιο δύσβατους δρόμους. Η πολυβραβευμένη εκπομπή συνεχίζει και φέτος με το ίδιο πάθος και με κύριο στόχο την αλήθεια», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του σταθμού.

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