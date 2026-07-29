Φως στο Τούνελ: Το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν είναι στον αέρα

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», στο MEGA, είναι μία από τις διαχρονικές αξίες της ελληνικής τηλεόρασης. Με πορεία δεκαετιών, τη νέα σεζόν επιστρέφει στο Μεγάλο κανάλι με την Αγγελική Νικολούλη να υπόσχεται ότι θα ρίξει φως σε σκοτεινές υποθέσεις.

Το πρώτο τρέιλερ είναι ήδη στον αέρα και οι φανατικοί της εκπομπής ανυπομονούν για την πρεμιέρα. «Κάποιες φορές, μέσα στο ψέμα κρύβεται η αλήθεια και πίσω από το σκοτάδι υπάρχει το φως», αναφέρει το νέο τρέιλερ για την εκπομπή που επανέρχεται από το φθινόπωρο στο Μεγάλο κανάλι.

https://www.instagram.com/p/DbXoMp6FZ87/

Να σημειωθεί ότι, στα τέλη Ιουνίου, το MEGA ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολούλη. «Το MEGA ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολούλη, επισφραγίζοντας μια πολυετή σχέση που έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εκτίμηση και το κοινό πάθος για τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών.

Η Αγγελική Νικολούλη, με μια σπουδαία πορεία 31 ετών στην παρουσίαση της εκπομπής Φως στο Τούνελ και πολυάριθμα βραβεία για τη συνεισφορά της στην ερευνητική δημοσιογραφία, έχει αφήσει ένα μοναδικό δημοσιογραφικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα όρια ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Η επίμονη και μεθοδική της έρευνα, καθώς και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην αποκάλυψη της αλήθειας, έχουν καταστήσει το έργο της διαχρονικό σημείο αναφοράς διεθνώς», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

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