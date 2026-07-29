Κτηνωδία στο Άστρος : Άνδρας σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στο λαιμό και τον πετά στα σκουπίδια-Βίντεο

Αποτροπιασμό και οργή προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο με άντρα που φαίνεται να σέρνει έναν νεκρό σκύλο, αφού του έχει περάσει σύρμα στον λαιμό, προτού πετάξει το άψυχο ζώο σε κάδο σκουπιδιών.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας, με στόχο να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του ζώου και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται πως θα διαδραματίσει το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος δημοσιοποίησε επίσης πως ο σκύλος ήταν στειρωμένος, είχε προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) και ανήκε σε ιδιοκτήτη. Ωστόσο, τα ίχνη του άτυχου ζώου είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ, με τον ιδιοκτήτη του να τον αναζητά μανιωδώς. Εν τέλει εντόπισε το άψυχο σώμα του σκύλου του μέσα σε κάδο σκουπιδιών το επόμενο μεσημέρι.

Το άψυχο σώμα του σκύλου στο Άστρος Κυνουρίας Arcadia Animal Care, GR/Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης/ Facebook

Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το ζώο περιήλθε στην κατοχή του γείτονα, καθώς και στους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ενημέρωση προς τον κηδεμόνα ή τις αρμόδιες αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας δεν προκύπτει ο θάνατος του σκύλου από πνιγμό. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα που στάλθηκαν για τοξικολογική ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε δηλητηρίαση.

Από την πλευρά του, ο άνδρας που καταγράφηκε στο οπτικό υλικό υποστηρίζει στις αρχές ότι εντόπισε το ζώο ήδη νεκρό έξω από την κατοικία του και στη συνέχεια αποφάσισε να το απομακρύνει μεταφέροντάς το στον κάδο.