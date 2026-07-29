Φωτιά στην Πάρο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις, κάηκαν 2 σπίτια - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες, εθελοντές, 16 οχήματα και επτά εναέρια μέσα, με ενίσχυση να αναμένεται από Ραφήνα.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά στην Πάρο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις, κάηκαν 2 σπίτια - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην Πάρο συνεχίζεται με έντονες αναζωπυρώσεις και έχουν καεί δύο σπίτια.
  • Έχουν εκκενωθεί εννέα οικισμοί μετά από τέσσερα μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες, εθελοντές, 16 οχήματα και επτά εναέρια μέσα, με ενίσχυση να αναμένεται από Ραφήνα.
  • Η φωτιά έχει περιοριστεί κυρίως στις περιοχές Φάραγκα και Τρυπητή, ενώ συνεχίζονται οι ρίψεις νερού για τον έλεγχο των ενεργών εστιών.
  • Η Πάρος παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση.
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Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ενισχύθηκαν σημαντικά οι επιχειρήσεις, ενώ η ανησυχία παραμένει έντονη λόγω του ενδεχομένου ενίσχυσης των ανέμων, που θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί εννέα οικισμοί, ύστερα από τέσσερα διαδοχικά μηνύματα του 112. Τα ξημερώματα της Τετάρτης οι κάτοικοι των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις από επτά εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο στον συντονισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπάρχει ετοιμότητα για την απογείωση και επιπλέον εναέριων μέσων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης εθελοντές, καθώς και μηχανήματα και υδροφόρες του Δήμου Πάρου, ενώ τον γενικό συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς από τη Ραφήνα αναμένεται να μεταφερθούν ακτοπλοϊκώς ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο

Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαράλαμπος Γιουρτζίδης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούν δύο αεροσκάφη Canadair και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ενώ στο μέτωπο βρίσκονται και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Όπως εξήγησε, η φωτιά έχει περιοριστεί κυρίως στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Η χαμηλή βλάστηση συνεχίζει να καίγεται, με τα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Ο κ. Γιουρτζίδης ανέφερε ακόμη ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής εικόνα για τυχόν ζημιές σε κατοικίες, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες.

Αναφερόμενος στις δύσκολες στιγμές της νύχτας, τόνισε ότι οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στην Αγκαιριά, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή μηνύματος του 112 για προληπτική εκκένωση του οικισμού, διαδικασία που ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Τέλος, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο νησί, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή κατοικίες.

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυναμεις στην πυρκαγιά της Πάρου. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Ραφήνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

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