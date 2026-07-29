Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Οι πρώτες πλήρως προσβάσιμες «Τρωάδες» την Παρασκευή 31 Ιουλίου

Snapshot Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου είναι η πρώτη παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σχεδιασμένη πλήρως για θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες.

Η παράσταση περιλαμβάνει οργανωμένη μεταφορά, απτική ξενάγηση, πρόγραμμα σε γραφή Braille, διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα, υπέρτιτλους και ακουστική περιγραφή.

Η πρωτοβουλία «Πολιτισμός για Όλους» στοχεύει στην άρση των εμποδίων πρόσβασης στον πολιτισμό, με τον χώρο να προσαρμόζεται για ισότιμη υποδοχή όλων των θεατών.

Από το 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 219 δράσεις προσβασιμότητας με πάνω από 134.000 ωφελούμενους, ενώ 19 προσβάσιμες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.600 θεατές. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική σελίδα για την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό ανοίγει φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καθώς οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, αποτελούν την πρώτη παράσταση στην ιστορία του θεσμού που σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για Όλους» της Alpha Bank, σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και με την επιστημονική καθοδήγηση της Liminal.

Η προσβασιμότητα ξεκινά πριν από την αυλαία

Η εμπειρία των θεατών δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση της παράστασης. Προβλέπεται οργανωμένη μεταφορά από την Αθήνα προς την Επίδαυρο, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα πραγματοποιείται εισαγωγή στο έργο και στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου από εξειδικευμένους θεατρολόγους.

Πριν από την έναρξη της παράστασης, οι θεατές θα μπορούν να συμμετέχουν σε απτική ξενάγηση, να γνωρίσουν τα κοστούμια και τα σκηνικά μέσα από ειδικά διαμορφωμένο υλικό, ενώ θα διατίθεται πρόγραμμα σε γραφή Braille και ενημερωτικό βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης θα παρέχονται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπέρτιτλοι και υπηρεσίες ακουστικής περιγραφής μέσω ειδικών ακουστικών.

«Δεν ζητάμε από τους θεατές να προσαρμοστούν»

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση της δράσης, για πρώτη φορά η λογική αντιστρέφεται. Δεν καλούνται οι θεατές να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του χώρου, αλλά ο ίδιος ο χώρος προσαρμόζεται ώστε να μπορεί να υποδεχθεί ισότιμα όλους τους επισκέπτες.

Η παράσταση αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για Όλους», η οποία στοχεύει στην άρση των εμποδίων πρόσβασης στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Από το 2023 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 219 δράσεις, με περισσότερους από 134.000 άμεσα ωφελούμενους, ενώ η συνεργασία της Alpha Bank με το Εθνικό Θέατρο έχει ήδη οδηγήσει στην υλοποίηση 19 προσβάσιμων παραστάσεων, τις οποίες έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 1.600 θεατές αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας.

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