Δίδυμο αναγέννησης για την εθνική Ιταλίας: Μαντσίνι στον πάγκο, Ρανιέρι στο «τιμόνι» του σχεδιασμού

Snapshot Ο Κλαούντιο Ρανιέρι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της εθνικής Ιταλίας, ενώ, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει ως προπονητής.

Η Ιταλική Ομοσπονδία επιδιώκει αναγέννηση της ομάδας μέσω νέου αγωνιστικού πλάνου με σταθερές βάσεις.

Η αλλαγή διοίκησης έρχεται μετά την αποχώρηση των Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο.

Ο Μαντσίνι και ο Ρανιέρι καλούνται να επαναφέρουν την Ιταλία στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Η συνεργασία τους σηματοδοτεί νέα φιλοσοφία που βασίζεται στην εμπειρία και την ανάδειξη της επόμενης γενιάς παικτών. Snapshot powered by AI

Η Ιταλία γυρίζει σελίδα και επιχειρεί ένα μεγάλο restart, με δύο από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του ιταλικού ποδοσφαίρου να αναλαμβάνουν την αποστολή της αναγέννησης της «σκουάντρα ατζούρα».

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει στον πάγκο της εθνικής ομάδας, ενώ, ο Κλαούντιο Ρανιέρι αναλαμβάνει κομβικό ρόλο ως τεχνικός διευθυντής, σε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο αγωνιστικό πλάνο με προοπτική και σταθερές βάσεις.

Η απόφαση της Ιταλικής Ομοσπονδίας ακολουθεί μία περίοδο ανακατατάξεων, με την αποχώρηση των Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, αλλά και την αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Αντρέα Πίρλο. Η FIGC κατέληξε στην επιλογή ενός προσώπου που γνωρίζει καλά το περιβάλλον της εθνικής και έχει ήδη «γράψει» ιστορία με αυτήν.

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Ο Μαντσίνι ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση του EURO 2020 και τώρα, καλείται να δημιουργήσει ξανά μία ομάδα ικανή να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ένας προπονητής με τεράστια εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της ανάδειξης της επόμενης γενιάς παικτών.

Η συνεργασία των δύο αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλλαγής φιλοσοφίας. Η Ιταλία επενδύει στην εμπειρία, τη γνώση και τη δημιουργία μίας νέας φιλοσοφίας, με στόχο να αφήσει πίσω τις απογοητεύσεις των τελευταίων ετών και να επιστρέψει στις μεγάλες ποδοσφαιρικές σκηνές.

Η νέα εποχή της «ατζούρα» ξεκινά με ένα δίδυμο που γνωρίζει από πρωταθλητισμό και έχει πλέον μπροστά του μία μεγάλη πρόκληση: Να επαναφέρει την Ιταλία εκεί όπου παραδοσιακά ανήκει.