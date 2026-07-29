Εβίτα Αγαΐτση: Το νέο μήνυμα της ηθοποιο για τον καρκίνο - «Δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας»

Snapshot Η Εβίτα Αγαΐτση μοιράζεται δημόσια την εμπειρία της με τον καρκίνο για να δώσει δύναμη σε άλλους ασθενείς.

Δημοσίευσε βίντεο όπου φίλοι της ξυρίζουν το κεφάλι της, το οποίο είχε γυριστεί δύο μήνες νωρίτερα και της φέρνει χαμόγελο αντί για θλίψη.

Η ηθοποιός τονίζει ότι καμία ασθένεια δεν ορίζει την προσωπικότητα ή την πορεία ενός ανθρώπου.

Στόχος της είναι να στείλει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Θεωρεί ότι οι δυσκολίες είναι μέρος της ζωής και η αντιμετώπισή τους καθορίζει τη δύναμη και την επιμονή του ανθρώπου. Snapshot powered by AI

Τη δική της μάχη με τον καρκίνο συνεχίζει να δίνει η Εβίτα Αγαΐτση, επιλέγοντας να μοιράζεται δημόσια σκέψεις και εμπειρίες που, όπως η ίδια τονίζει, μπορούν να δώσουν δύναμη σε ανθρώπους που περνούν αντίστοιχες δοκιμασίες.

Η 31χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Ταμπού», εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να δημοσιεύσει το βίντεο στο οποίο οι φίλοι και συνάδελφοί της, Θεοχάρης Ιωαννίδης και Ιάσονας Χρόνης, της ξυρίζουν το κεφάλι, αποκαλύπτοντας ότι η συγκεκριμένη στιγμή είχε καταγραφεί περίπου δύο μήνες νωρίτερα.

Γιατί αποφάσισε να δημοσιεύσει το βίντεο

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν είχε σκοπό να μοιραστεί το συγκεκριμένο στιγμιότυπο όσο βρισκόταν ακόμη στη διάρκεια των θεραπειών της. Σκεφτόταν να το κρατήσει προσωπικό και να το δημοσιεύσει μόνο όταν αυτή η δύσκολη περίοδος θα είχε ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, η απόφασή της άλλαξε κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης χημειοθεραπείας. Βλέποντας ξανά το βίντεο στο κινητό της, συνειδητοποίησε πως, αντί να της προκαλεί θλίψη, της έφερνε χαμόγελο.

«Συνειδητοποίησα ότι όσο το έβλεπα είχα ένα χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό μου. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, αλλά δοσμένη με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Σκέφτηκα ότι ίσως βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο να νιώσει ότι δεν είναι μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Καμία αρρώστια δεν μας ορίζει»

Η ηθοποιός επισήμανε ότι βασικός της στόχος ήταν να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σοβαρή ασθένεια, τονίζοντας πως μια διάγνωση δεν μπορεί να καθορίσει την προσωπικότητα ή την πορεία ενός ανθρώπου.

«Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί. Όλος ο κόσμος έχει μελανές σελίδες στο βιβλίο της ζωής του. Το θέμα είναι πώς επιλέγουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας. Είναι μόνο μία πτυχή της καθημερινότητάς μου. Υπάρχουν τόσα ακόμη που με κάνουν να θέλω να ονειρεύομαι, να βλέπω τους ανθρώπους που αγαπώ και να συνεχίζω», είπε, κλείνοντας με ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας.

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