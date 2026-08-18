Ζάκυνθος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους - Έξι τραυματίες

Συνελήφθη για το συμβάν ο 41χρονος κυβερνήτης του σκάφους

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ζάκυνθος: Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους - Έξι τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή από περιήγηση στο λιμάνι Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι επιβατών.
  • Ένας 60χρονος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους, ενώ οι υπόλοιποι πέντε έλαβαν ιατρική περίθαλψη και εξήλθαν από το νοσοκομείο.
  • Συνελήφθη ο 41χρονος κυβερνήτης του σκάφους για παραβάσεις ποινικού και ναυτικού κώδικα, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την έκδοση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.
  • Η προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών και έχει κινηθεί διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
  • Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
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Σε τσιμεντόλιθους προσέκρουσε το βράδυ της Δευτέρας επιβατηγό τουριστικό σκάφος κατά την επιστροφή του από περιήγηση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός έξι επιβατών εκ των οποίων ένας 60χρονος, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους. Επίσης συνελήφθη για το συμβάν ο 41χρονος κυβερνήτης του σκάφους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών από τον Κυβερνήτη ενός επιβατηγού-τουριστικού (Ε/Γ-Τ/Ρ) σκάφους, ότι κατά την επιστροφή του με 2 μέλη πληρώματος και 24 επιβάτες από περιηγητικό πλου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους (μπλόκια), με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 επιβατών. Μετά τον κατάπλου του Ε/Γ-Τ/Ρ στο λιμάνι, 4 εκ των τραυματιών μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα ενώ οι υπόλοιποι 2 με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για παροχή πρώτων βοηθειών. Εκ των έξι τραυματιών πέντε εξ’ αυτών εξήλθαν από το Γενικό Νοσοκομείο αφού έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους ένας 60χρονος ημεδαπός. Από τον Λιμενικό Σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 41χρονος ημεδαπός Κυβερνήτης του Ε/Γ-Τ/Ρ για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς και των άρθρων 104 «Διοικητική εξουσία Πλοιάρχου» και 225 «Παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων» του Κ.Δ.Ν.Δ.. Επιπλέον, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».

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