Μητσοτάκης: Στην Πιερία την Παρασκευή για την εκδήλωση ένταξης του Ολύμπου στα μνημεία της UNESCO

Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μητσοτάκης: Στην Πιερία την Παρασκευή για την εκδήλωση ένταξης του Ολύμπου στα μνημεία της UNESCO
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Παρασκευή την Πιερία για την εκδήλωση ένταξης του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
  • Στην εκδήλωση θα παραστούν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, επισημαίνοντας τη σημασία της ένταξης για την περιοχή του Δήμου Δίου-Ολύμπου και την Πιερία.
  • Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών.
  • Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ που φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
  • Παράλληλα, 48 κειμήλια ελληνικής προέλευσης που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα επιστραφούν στην Ελλάδα.
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Την Πιερία αναμένεται να επισκεφτεί αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, στο Δημαρχείο της περιοχής.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Στις 17.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν ο υπουργός περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, επιβεβαιώνοντας πως αυτή η εθνική διάκριση συνιστά μια ιστορική στιγμή για το Δήμο Δίου-Ολύμπου και ολόκληρη την Πιερία.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, ενώ στις 19.00 θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη.

Στη Θεσσαλονίκη για τη συμφωνία αμοιβαίου επαναπατρισμού κειμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας

Το Σάββατο στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Πρόκειται για μία ιστροική συμφωνία κατά την οποία η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, του «βασιλέα των βασιλέων» της Βουλγαρίας στη Σόφια, που ανακαλύφθηκαν το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στην Πρέσπα και φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κειμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, το 1917, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας.

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