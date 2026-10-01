Κύπρος: Τεχνικά έτοιμη για πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν

Το τεχνικό σκέλος έχει ολοκληρωθεί και απομένει η πολιτική συμφωνία, είπε ο υφυπουργός Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

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Κύπρος: Τεχνικά έτοιμη για πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν
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  • Η Κύπρος έχει ολοκληρώσει την τεχνική προετοισία για την πλή ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν.
  • Απομένει η πολιτική συμφωνία για την ένταξη, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί τους προσεχείς μήνες.
  • Η Κύπρος υποστηρίζει την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης για καλύτερη αντιμετώπιση μαζικών παράτυπων μετακινήσεων.
  • Η χώρα τάσσεται υπέρ της στενότερης συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες για την αύξηση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών.
  • Η ΕΕ πρέπει να εξετάζει αυστηρότερα μέτρα όταν τρίτες χώρες αρνούνται να συνεργαστούν στο ζήτημα των επιστροφών.
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Η Κύπρος έχει ολοκληρώσει την τεχνική προετοιμασία που απαιτείται για την πλήρη ένταξή της στον χώρο Σένγκεν, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη.

Σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά πλέον την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν αποτελεί ένα από τα βασικά ευρωπαϊκά ζητήματα για τη Λευκωσία, με τον Κύπριο υφυπουργό να υπογραμμίζει ότι, σε επίπεδο τεχνικών προϋποθέσεων, η χώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει.

Ο Νικόλας Ιωαννίδης αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάσταση στη Θέουτα και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ισπανία.

Τόνισε την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν.

Στην ατζέντα του Συμβουλίου βρέθηκε επίσης η διαχείριση μαζικών παράτυπων μετακινήσεων.

Ο Κύπριος υφυπουργός υποστήριξε την περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα και πιο συντονισμένα σε αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις.

Παράλληλα, η Κύπρος τάσσεται υπέρ της στενότερης συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, με στόχο την αύξηση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, όταν τρίτες χώρες αρνούνται ή αποφεύγουν να συνεργαστούν στο ζήτημα των επιστροφών, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάζει αυστηρότερα μέτρα.

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