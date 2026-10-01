Η Γερμανία αλλάζει αμυντικό δόγμα: «Χτίζει» σύνταγμα drones

Snapshot Η Bundeswehr συγκροτεί σύνταγμα drones με έως 600 μέλη, που θα λειτουργεί αυτόνομα και θα επιχειρεί σε αποστάσεις έως 500 χιλιόμετρα.

Το σύνταγμα θα περιλαμβάνει εναέρια και χερσαία μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και λόχο ηλεκτρονικού πολέμου για επιχειρήσεις στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Στον εξοπλισμό του νέου συντάγματος θα ενταχθούν drones καμικάζι (loitering munitions), με παραδόσεις να αναμένονται μέσα στο επόμενο έτος.

Η Bundeswehr ενσωματώνει εμπειρίες από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τονίζει ότι τα drones συμπληρώνουν, αλλά δεν αντικαθιστούν άρματα, αεροσκάφη ή πλοία.

Πραγματοποιούνται δοκιμές άνω των 40 νέων οπλικών συστημάτων για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής τους χρησιμότητας και της ενσωμάτωσής τους στην ψηφιακή υποδομή του στρατού. Snapshot powered by AI

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τα drones σε βασικό στοιχείο του σύγχρονου πεδίου μάχης και πλέον θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Bundeswehr προχωρά στη συγκρότηση ενός νέου, αυτόνομου συντάγματος μη επανδρωμένων συστημάτων.

Το νέο σύνταγμα θα αριθμεί έως και 600 άνδρες και γυναίκες και θα καλύπτει αποστάσεις έως 500 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, κατά την επίσκεψή του στο πεδίο ασκήσεων Bergen, στην Κάτω Σαξονία.

«Όποιος θέλει να επικρατήσει στο έδαφος πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει μάχη με μη επανδρωμένα συστήματα», δήλωσε ο Πιστόριους, προσθέτοντας ότι η Bundeswehr προσαρμόζει αναλόγως τη δομή της.

Όπως ανέφερε, το πρώτο σύνταγμα drones της Bundeswehr αναμένεται να συγκροτηθεί μέσα στο 2027 και θα λειτουργεί ως αυτόνομος σχηματισμός για μη επανδρωμένα συστήματα.

Εναέρια και χερσαία μη επανδρωμένα συστήματα

Αποστολή του νέου σχηματισμού θα είναι η συγκέντρωση των σχετικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων και η επιτάχυνση της ανάπτυξής τους.

Το σύνταγμα δεν θα περιορίζεται μόνο σε εναέρια drones, αλλά θα περιλαμβάνει και μη επανδρωμένα χερσαία συστήματα.

Σύμφωνα με τον Πιστόριους, θα μπορεί να επιχειρεί σε αποστάσεις που θα ξεκινούν από πολύ μικρή ακτίνα και θα φτάνουν έως τα 500 χιλιόμετρα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στον ηλεκτρονικό πόλεμο, καθώς το σύνταγμα θα διαθέτει δικό του λόχο για επιχειρήσεις στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Και drones καμικάζι στον νέο σχηματισμό

Στον εξοπλισμό του νέου συντάγματος προβλέπεται να ενταχθούν και τα νέα drones καμικάζι – loitering munitions, τα οποία αυτή την περίοδο δοκιμάζονται από τη Bundeswehr και αναμένεται να παραδοθούν στις μονάδες μέσα στο επόμενο έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος σχηματισμός μη επανδρωμένων συστημάτων αναμένεται να ενταχθεί στη 10η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, στην οποία υπάγεται και η 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, που έχει αναπτυχθεί στη Λιθουανία για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του NATO.

Το μάθημα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Bundeswehr έχει ήδη αρχίσει εδώ και καιρό να ενσωματώνει drones στις δυνάμεις της, αντλώντας εμπειρίες από την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Christian Freuding, είχε δηλώσει τον Ιούνιο, κατά την επίσκεψή του στην άσκηση Freedom Shield 2026 στη Λιθουανία, ότι στόχος του είναι η ταχεία αύξηση του αριθμού των drones και των μη επανδρωμένων οπλικών συστημάτων.

Όπως είχε επισημάνει, η συνεργασία μεταξύ τεθωρακισμένων μονάδων και σχηματισμών που χειρίζονται drones έχει «ύψιστη σημασία» για τις γερμανικές χερσαίες δυνάμεις.

Κατά την άσκηση εξετάστηκε στην πράξη η συνδυασμένη χρήση τεθωρακισμένων, drones, συστημάτων αντιμετώπισης drones και δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Τα drones δεν αντικαθιστούν άρματα και αεροσκάφη

Στην Ουκρανία, μεγάλο μέρος των καταστροφικών πληγμάτων πραγματοποιείται πλέον με τη χρήση drones.

Ωστόσο, τόσο στρατιωτικοί σχεδιαστές όσο και ο Πιστόριους έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως μια ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και NATO θα εξελιχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Η γερμανική προσέγγιση είναι ότι τα drones διευρύνουν το διαθέσιμο φάσμα οπλικών συστημάτων, χωρίς όμως να μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως άρματα μάχης, αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία.

Δοκιμές περισσότερων από 40 νέων οπλικών συστημάτων

Ο Πιστόριους επισκέφθηκε το πεδίο ασκήσεων στο πλαίσιο πειραματικής σειράς δοκιμών του γερμανικού στρατού ξηράς.

Εκεί, οι χερσαίες δυνάμεις συνεργάζονται με ερευνητές και κατασκευαστές για την αξιολόγηση νέων ιδεών και οπλικών συστημάτων.

Αυτή την περίοδο δοκιμάζονται περισσότερα από 40 διαφορετικά αμυντικά συστήματα σε τακτικές εφαρμογές, ώστε να αξιολογηθεί η επιχειρησιακή τους χρησιμότητα.

Παράλληλα εξετάζεται κατά πόσο τα νέα συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν στην υφιστάμενη πληροφοριακή και ψηφιακή υποδομή της Bundeswehr.

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