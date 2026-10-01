WhatsApp: Έρχεται προαιρετικός γονικός έλεγχος χρήσης της εφαρμογής από εφήβους

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα μηνύματα και οι κλήσεις των εφήβων θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

WhatsApp: Έρχεται προαιρετικός γονικός έλεγχος χρήσης της εφαρμογής από εφήβους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το WhatsApp εισάγει προαιρετικά εργαλεία γονικού ελέγχου για τη ρύθμιση της χρήσης της εφαρμογής από εφήβους, χωρίς να επιτρέπει την πρόσβαση στα μηνύματά τους.
  • Οι γονείς θα μπορούν να ελέγχουν ποιος βλέπει τη φωτογραφία προφίλ των εφήβων, ποιος τους προσθέτει σε ομάδες και τη χρήση λειτουργιών όπως τα «Κανάλια» και η «Κατάσταση».
  • Οι ρυθμίσεις προστατεύονται με κωδικό PIN που ορίζουν οι γονείς, ενώ οι έφηβοι χρειάζονται γονική έγκριση για να τις αλλάξουν.
  • Τα προσωπικά μηνύματα και οι κλήσεις των εφήβων παραμένουν κρυπτογραφημένα και απόρρητα, ακόμη και με ενεργοποιημένους τους γονικούς ελέγχους.
  • Η συμμετοχή στο σύστημα γονικού ελέγχου είναι προαιρετική και μπορεί να προσαρμοστεί ή να απενεργοποιηθεί από τους γονείς ανά πάσα στιγμή.
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Το WhatsApp ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πρόκειται να εισάγει νέα μέτρα ελέγχου χρήσης της εφαρμογής για εφήβους, παρέχοντας εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς τους.

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ρυθμίζουν το απόρρητο και τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών τους, χωρίς όμως να τους επιτρέπεται να διαβάζουν τα μηνύματα.

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι γονείς θα μπορούν να αποφασίζουν ποιος μπορεί να δει τη φωτογραφία προφίλ ενός εφήβου, ποιος μπορεί να τον προσθέσει σε ομάδες και πώς χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως τα «Κανάλια» και η «Κατάσταση».

Οι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν ο έφηβός τους εισέρχεται ή αποχωρεί από μια ομάδα, καθώς και όταν μια ομάδα στην οποία συμμετέχει το παιδί τους αυξάνεται σημαντικά σε μέγεθος.

Κωδικός ΡΙΝ για την αλλαγή ρυθμίσεων

Οι ρυθμίσεις θα προστατεύονται από έναν κωδικό PIN που θα ορίζει ο γονέας. Οι έφηβοι που επιθυμούν να χαλαρώσουν τις περιοριστικές ρυθμίσεις απορρήτου θα χρειάζονται τη γονική έγκριση μέσω του κωδικού PIN.

Οι γονείς θα μπορούν επίσης να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο το παιδί τους χρησιμοποιεί το Meta AI, τον προαιρετικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης του WhatsApp. Μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της προεπιλεγμένης ρύθμισης που προορίζεται για χρήστες ηλικίας 13 ετών και άνω ή μιας αυστηρότερης επιλογής με την ονομασία «Περιορισμένο Περιεχόμενο».

Απόρρητα τα μηνύματα και οι κλήσεις

Παρά τους πρόσθετους ελέγχους, οι γονείς δεν θα μπορούν να δουν ή να ακούσουν τα ιδιωτικά μηνύματα και τις κλήσεις των εφήβων παιδιών τους.

«Ακόμη και με τους ελέγχους ενεργοποιημένους, τα προσωπικά μηνύματα και οι κλήσεις του εφήβου σας παραμένουν ιδιωτικά και προστατεύονται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο», ανέφερε το WhatsApp στην ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα εργαλεία αυτά έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τις συζητήσεις μεταξύ γονέων και εφήβων σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο των προσωπικών επικοινωνιών.

Οι γονείς θα μπορούν να προσαρμόζουν ή να απενεργοποιούν τους ελέγχους ανά πάσα στιγμή. Η WhatsApp ανέφερε ότι η συμμετοχή θα είναι απολύτως εθελοντική, καθώς κάθε οικογένεια χρειάζεται διαφορετικά επίπεδα εποπτείας.

Ο προαιρετικός χαρακτήρας του συστήματος, ωστόσο, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το πόσο ευρέως θα υιοθετηθεί.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που οι εταιρείες τεχνολογίας αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους ασφαλέστερες και πιο κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών.

Η προτεινόμενη απαγόρευση αναμένεται να καλύψει υπηρεσίες όπως το Instagram, το Facebook, το TikTok, το Snapchat, το YouTube και το X, μαζί με αυστηρότερες απαιτήσεις επαλήθευσης της ηλικίας.

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