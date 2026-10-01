Καιρός: Κόκκινος συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα - Η πιο επικίνδυνη ημέρα

Snapshot Στην Κρήτη και το Ντιο Αιγαίο αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχοπτώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 500 χιλιοστά έως την Κυριακή.

Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά σε περιοχές με ήδη κορεσμένο έδαφος και ιστορικό πλημμυρών.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, με εντάσεις 8-9 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ήπια για την εποχή, με μέγιστες τιμές γύρω στους 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι οι μεγάλες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι, όχι το κρύο. Snapshot powered by AI

«Κόκκινο συναγερμό» σήμανε ο Γιάννης Καλλιάνος για τις περιοχές της Κρήτης και το Νότιο Αιγαίο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα επιμείνουν έως και την Κυριακή.

Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποίησε για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας του τεράστιου όγκου νερού που αναμένεται να πέσει σε αυτές τις περιοχές, με το Σάββατο να είναι η πιο απειλητική ημέρα. Ο ίδιος τόνισε ότι τα συνολικά ύψη βροχής θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 500 χιλιοστά.

Ο Γιάννης Καλλιάνος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ποσότητες νερού που ενδέχεται να δεχθεί το νησί, επισημαίνοντας ότι, εφόσον επαληθευτούν τα πιο δυσμενή προγνωστικά σενάρια, ορισμένες περιοχές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, αλλά και κοντά σε ρέματα, χειμάρρους και σημεία με ιστορικό πλημμυρικών επεισοδίων.

Θυελλώδεις άνεμοι 8-9 μποφόρ

Την ίδια ώρα, το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι αναμένεται να φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ έως και την Κυριακή.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές και να δημιουργήσουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Αιγαίο, με πιθανές επιπτώσεις και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Στους 22-24 βαθμούς η θερμοκρασία

Παρά την ένταση της κακοκαιρίας, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται περίπου στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού δεν θα είναι το κρύο, αλλά οι μεγάλες ποσότητες βροχής, οι ισχυρές καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι.

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