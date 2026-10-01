Ισραήλ: Θα ζητήσει την έκδοση του συγκυβερνήτη της Flydubai από τα Εμιράτα

Tην έκδοση στο Ισραήλ του συγκυβερνήτη της flydubai, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να ρίξει αεροσκάφος γεμάτο με Ισραηλινούς επιβάτες, προανήγγειλε ότι θα απαιτήσει από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι θα ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το διπλωματικό σώμα να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε ο άνδρας να λογοδοτήσει ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου.

«Κάποιος που σχεδίαζε να ρίξει ένα αεροπλάνο και να δολοφονήσει 180 Ισραηλινούς πρέπει να εκδοθεί στο Ισραήλ και να πληρώσει εδώ το βαρύτερο τίμημα», υποστήριξε ο Μπεν Γκβιρ. Συμπλήρωσε μάλιστα με νόημα: «Όποιος επιχειρεί να δολοφονήσει ή να βλάψει Ισραηλινούς θα καταδιώκεται από το κράτος του Ισραήλ και θα λογοδοτεί σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου».

Τα διπλωματικά αδιέξοδα της έκδοσης

Η υπόθεση ωστόσο προσκρούει σε περίπλοκα γεωπολιτικά και νομικά κωλύματα. Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 170 Ισραηλινοί με προορισμό το Τελ Αβίβ, εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου ο συλληφθείς κρατείται από τις τοπικές αρχές.

Ούτε το Ριάντ ούτε το Ομάν, από όπου κατάγεται ο χειριστής, διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Τελ Αβίβ, καθιστώντας άμεση συμφωνία παράδοσης πρακτικά αδύνατη.

Την ίδια ώρα, παρότι το Ισραήλ διατηρεί επίσημες σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν υπάρχει σε ισχύ διμερής συνθήκη έκδοσης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αρχές των ΗΑΕ αναμένεται να αναλάβουν τη φύλαξη και τη δικαστική μεταχείριση του υπόπτου αμέσως μόλις η Σαουδική Αραβία ολοκληρώσει τις προκαταρκτικές έρευνες.

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