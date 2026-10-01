Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 33χρονου TikToker για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Snapshot Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 33χρονου TikToker στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ αφέθηκε ελεύθερος.

Ο TikToker κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν, προκάλεσαν τροχαίο και έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, υποβάλλοντας μήνυση κατά αυτών.

Η ΕΛΑΣ ανέφερε ότι η καταδίωξη ξεκίνησε λόγω υπερβολικής ταχύτητας και μη συμμόρφωσης σε σήματα, με τον οδηγό να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι έσπασαν τα τζάμια για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό που είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Κατά των αστυνομικών ασκήθηκε ΕΔΕ και συνελήφθησαν προσωρινά, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Snapshot powered by AI

Αναβλήθηκε για αύριο, Παρασκευή, η δίκη του 33χρονου TikToker ο οποίος διώκεται για επίκδυνη οδήγηση και απείθεια στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να αφήνεται ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Τέο βασιλιάς Τζουντάσιαν» αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, αφού συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη, με την υπόθεση να παίρνει διαφορετική τροπή.

Όπως κατήγγειλε ο influencer σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί των καταδίωξαν, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να προσκρούσει σε άλλο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωκαν, έσπασαν με λοστό τα τζάμια του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να τον τρομοκρατήσουν, όπως ανέφερε στο βίντεο. Πρόσθεσε επίσης ότι υπέβαλε μήνυση εναντίον τους και ακολούθησε η σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε ΕΔΕ. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαφορετική η εκδοχή της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, όταν περιπολούντες αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στα σήματα που του έκαναν για να σταματήσει.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Όσον αφορά τις φθορές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του.

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